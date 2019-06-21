II Фестиваль тюркского кино

С 21 июня в Казани стартует II Фестиваль тюркского кино, который завершится 23 июня. В столицу Татарстана съедутся представители России, Турции, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана и Туркменистана. Нашу страну на кинофестивале представят картины из Татарстана, Башкортостана, Якутии и Хакасии.

По заверениям организаторов, задача кинофестиваля в этом году — создание каталога тюркских фильмов, переговоры с киностудиями стран-участниц о возможности создания копродукции и продвижение в том числе татарстанского кино в тюркских странах. С этой целью на нынешний фестиваль приглашены представители киностудий и государственных киноучреждений заявленных стран и регионов.



В минувшем году результатом фестиваля стал показ его программы в Турции, в рамках фестиваля документального кино, эти фильмы увидели также в Узбекистане; в Казахстане на Международном фестивале им. Шакена Айманова была основана конкурсная секция «Тюркское кино».

Показы кинофильмов пройдут в кинотеатре «Мир». Вход свободный