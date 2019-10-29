29 окт. 2019

Международный конгресс 100+ Forum Russia, Екатеринбург

Международный конгресс 100+ Forum Russia, Екатеринбург

100+ Forum Russia — это ежегодный международный конгресс и выставка профессиональной направленности, посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения.

Форум в цифрах:

3 дня деловой программы

20 000 квадратных метров

10 000 участников форума

50 деловых мероприятий

200 спикеров

Участие в форуме — Бесплатное

Периодичность — Ежегодно

Место проведения — Россия, г. Екатеринбург

Даты проведения — 29 октября — 1 ноября 2019 г.

Основные темы деловой программы:

  • Высотное и уникальное строительство
  • Информационное моделирование строительных объектов Мосты и большепролетные сооружения
  • Освоение подземного пространства
  • Инженерные системы зданий и сооружений
  • Комфортная среда
  • Транспортное планирование городов
  • Урбанистика и развитие городской среды
  • Экология городских пространств и энергоэффективные технологии
  • Современные материалы и технологии

Цели и задачи:

  • Продвижение отечественных предприятий, обладающих уникальными высотными компетенциями, на рынке регионов страны
  • Актуализация и мониторинг внедрения «Дорожной карты по развитию высотного и уникального строительства в РФ»
  • Объединение и коммуникация профессионалов, экспертов в области высотного и уникального строительства. Создание площадки обмена опытом, постановки задач и их решения
  • Аккумулирование лучшего мирового опыта в сфере высотного и уникального строительства в постоянно действующем Центре высотных компетенций и информации по вопросам высотного и уникального строительства.

Программа и подробная информация о мероприятии доступна на официальном сайте.

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