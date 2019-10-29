Международный конгресс 100+ Forum Russia, Екатеринбург

100+ Forum Russia — это ежегодный международный конгресс и выставка профессиональной направленности, посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения.
Форум в цифрах:
3 дня деловой программы
20 000 квадратных метров
10 000 участников форума
50 деловых мероприятий
200 спикеров
Участие в форуме — Бесплатное
Периодичность — Ежегодно
Место проведения — Россия, г. Екатеринбург
Даты проведения — 29 октября — 1 ноября 2019 г.
Основные темы деловой программы:
Цели и задачи:
Программа и подробная информация о мероприятии доступна на официальном сайте.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.