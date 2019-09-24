III международный форум «Транспорт Урала», Уфа

С 17 по 19 сентября 2019 года в г. Уфе состоится III международный форум «Транспорт Урала», на котором будут обсуждаться тенденции, проблемы и перспективы развития дорожно-транспортной отрасли.

Данный Форум призван содействовать открытому обсуждению наиболее актуальных транспортных вопросов и укреплению взаимопонимания между представителями государственных органов власти и бизнес-сообщества.

Форум «Транспорт Урала» ежегодно собирает более 1000 специалистов отрасли.

За форумом закрепилась традиция собирать экспертов дорожного строительства, воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта. Организаторами Форума и выставки выступают Правительство Республики Башкортостан, Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству и Башкирская выставочная компания.

Формат проведения Форума предполагает сочетание выставочной экспозиции и конгрессной части. Центральным событием станет пленарное заседание «Воссоздавая транспортный мост из Азии в Европу. Точки роста» с акцентом на важные аспекты государственной политики. Форум поднимает самые актуальные темы в области развития евроазиатских отношений, авиатранспорта, грузовых и пассажирских ж/д перевозок, городского транспорта, а также секции по информационной и пожарной безопасности в транспортной отрасли.

В мероприятиях 2017 года приняли участие 80 компаний из 10 регионов России, более 3500 специалистов посетило выставку и форум, было заслушано порядка 90 докладов, деловую программу посетило более 1000 человек.

Единственные в регионе специализированные бизнес-события, объединившие все направления транспортной отрасли.

Уникальная целевая аудитория: крупнейшие грузовладельцы региона, руководители дорожно-строительных компаний, директора по закупам, представители органов власти и профильных ведомств.

Проведение деловых миссий и B2B программ, ориентированных на личное общение и встречи с представителями государственного сектора, руководителями предприятий дорожно-транспортной отрасли РБ и ближайших регионов, представителями бизнеса, финансовых институтов и экспертами отрасли

Мероприятие проводится Правительством Республики Башкортостан, Государственным комитетом Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству совместно с ГКУ Транспортная дирекция Республики Башкортостан при организационной поддержке компаний «Башкиравтодор» и Дортрансстрой».

Подробности на сайте форума