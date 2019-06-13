13 июня 2019

X краевой форум предпринимателей «Дни пермского бизнеса», Пермь

X краевой форум предпринимателей «Дни пермского бизнеса», Пермь

13-14 июня 2019 года в Перми, на площадке завода им. Шпагина, состоится X краевой форум предпринимателей «Дни пермского бизнеса». Организаторами Форума выступают Правительство Пермского края и Администрация города Перми.

В рамках деловой программы форума состоятся дискуссии, стратегические сессии, обучающие семинары и мастер-классы по актуальным темам поддержки пермского бизнеса. В течении двух дней форума запланирована работа выставочной экспозиции.

Участие в мероприятиях форума бесплатное.

Главные события деловой программы:

  • Пленарное заседание «Трансформация делового климата»
  • Открытое заседание Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае при губернаторе Пермского края
  • Дискуссионная площадка «Современный бизнес. Пермский старт»
  • Стратегические сессии «Сервисная модель поддержки бизнеса» и «Улучшение ведения предпринимательской деятельности для самозанятых»
  • Презентация возможностей и кейсов венчурных фондов, инвесторов и институтов развития
  • Питч-сессия стартапов и технологических компаний в формате «Разведка боем»
  • Дискуссия «Технологии и кейсы поддержки инновационных технологических инициатив. Лучшие практики»
  • Площадка «Инновационное предпринимательство»: Most поколений: образование как инвестиция
  • Площадка «HR»: «Я выбираю Пермский край? Я выбираю Пермский край!»
  • Семинар «Лидерство в Турбулентные Времена»
  • Тематическая сессия «Биржа мощностей промышленных предприятий Пермского края»
  • и другие мероприятия.

Место проведения: г. Пермь, ул. Советская, 1, Литер А

Время проведения:

13 июня: 8:30-18:30

14 июня: 9:00-18:00».

Подробная программа доступна по ссылке.

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