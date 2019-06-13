X краевой форум предпринимателей «Дни пермского бизнеса», Пермь

13-14 июня 2019 года в Перми, на площадке завода им. Шпагина, состоится X краевой форум предпринимателей «Дни пермского бизнеса». Организаторами Форума выступают Правительство Пермского края и Администрация города Перми.
В рамках деловой программы форума состоятся дискуссии, стратегические сессии, обучающие семинары и мастер-классы по актуальным темам поддержки пермского бизнеса. В течении двух дней форума запланирована работа выставочной экспозиции.
Участие в мероприятиях форума бесплатное.
Главные события деловой программы:
Место проведения: г. Пермь, ул. Советская, 1, Литер А
Время проведения:
13 июня: 8:30-18:30
14 июня: 9:00-18:00».
Подробная программа доступна по ссылке.
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