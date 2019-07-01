Конференция «Инфо-Стратегия 2019: Общество. Государство. Образование», Самара

С 1 по 4 июля в Самаре в гостинице «Холидей Инн» (ул. Алексея Толстого, 99) состоится XI Международная научно-практическая конференция «Инфо-Стратегия 2019: Общество. Государство. Образование». В конференции 2019 года ожидается участие представителей более 35 регионов РФ от Калининграда до Камчатки, а также делегатов из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Беларуси.

Основными темами конференции станут цифровизация образования регионов как комплексный процесс — методология и практика, автоматизированные системы управления сферой образования, цифровые образовательные ресурсы — составная часть единой цифровой образовательной среды, использование дистанционных (сетевых) технологий для основного и дополнительного образования и др.

Также обсудят проблематику использования в сфере образования «больших данных», искусственного интеллекта. Самарская область обладает уникальной компетенцией в формировании и обработке «больших данных» в образовании. В настоящее время в информационных системах, созданных самарской IT-компанией «ИРТех», в России работают более 13 миллионов зарегистрированных пользователей. Системы посещают более 450 тысяч уникальных пользователей в сутки, которые просматривают более 10 миллионов веб-страниц. Данные информационные системы в той или иной конфигурации работают в 62 регионах РФ. Продукты самарской компании занимают более 30% рынка программного обеспечения Российской Федерации в своем сегменте, и эта доля продолжает расти.

В ходе конференции планируется работа секций «Единая цифровая образовательная среда региона: автоматизированные системы управления сферой образования, мультимедийные ресурсы, технологическая инфраструктура», «Цифровая школа», «Образовательная робототехника» и др.

Конференция организуется при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области, министерства образования и науки Самарской области, департамента образования администрации города Самары, Московского городского педагогического университета, проектного офиса цифрового развития Самарской области, компаний «Новый диск» (г. Москва) и «ИРТех» (г. Самара).

Зарегистрироваться для участия в конференции можно на сайте