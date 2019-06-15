Летний книжный фестиваль «Смены» в парке «Черное озеро»

15-16 июня в самом центре Казани — парке «Черное озеро» — пройдет 11-ый книжный фестиваль Центра современной культуры «Смена».

Это одно из самых крупных литературных событий страны, здесь каждый может познакомиться с книжными новинками, послушать множество интересных лекций, а также набрать книг на все лето вперед. Вход на фестиваль – бесплатный; в прошлом июне знакомиться с новинками пришло 16 000 человек.

Подборку на лето предложат восемьдесят издательств — они покажут читателям и бестселлеры и незаслуженно обойденные вниманием жемчужины из самых разных сфер: публицистики, научно-популярной, документальной и детской литературы.

Помимо ярмарки, фестиваль «Смены» — это еще и масштабная образовательная программа: лекции, дискуссии, творческие встречи. Речь пойдет о наиболее ярких событиях и актуальных процессах, происходящих в отечественной и мировой культуре, гуманитарных науках и литературном мире. Кроме того, фестиваль отличает обширная семейная программа — для детей и их родителей пройдут специальные образовательные мастер-классы.

В этом году на фестивале впервые появился статус издательства-гостя. Им стало издательство «Альпина нон-фикшн», которое долгое время сотрудничает со «Сменой» и публикует лучший российский и зарубежный нон-фикшн, познавательные и расширяющие кругозор книги. Многие из этих изданий получают премии и становятся бестселлерами. В этом году новинки и лучшие книги вы найдете на расширенном стенде издательской группы «Альпина», а авторы издательств «Альпина нон-фикшн» и «Альпина Паблишер» выступят с научно-популярными лекциями.

Событие не ограничится рамками литературы, в дни фестиваля пройдет выставка «Красное» одного из самых известных художников Казани Ильгизара Хасанова и состоится показ спектакля «Я свободен» создателя «театра post» и лауреата премии «Золотая маска» Дмитрия Волкострелова. Посетителей ждет большая семейная программа и музыкальный концерт. Программа будет дополняться, за обновлениями можно следить на сайте и в социальных сетях фестиваля.

Мероприятие организовано совместно с Дирекцией парков и скверов Казани и фондом «Живой город» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан, Программы Развития общественных пространств и Мэрии Казани.

Подробности на сайте организатора

VK: https://vk.com/smenabookfest_summer2019