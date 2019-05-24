Форум "День Предпринимателя"

24 мая 13 практикующих бизнесменов, экспертов и аналитиков из Москвы и Казани поделятся опытом и раскроют свои профессиональные секреты на темы:

современные финансовые инструменты;

рецепты поиска новых каналов сбыта;

как стать поставщиком крупных компаний;

корпоративное и проектное управление;

маркетинг в бизнесе;

как начать дело с минимальным капиталом;

способы расположить к себе собеседника,

а также расскажут о других интересных кейсах в бизнесе.



24 мая учитесь и отдыхайте на ДНЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ. У Вас свой бизнес или Вы задумываетесь создать его? Приходите и становитесь лучше вместе с нами! Подробности на сайте www.dp2019.ru



Вход свободный по предварительной регистрации на сайте www.dp2019.ru

Адрес:

Петербургская, 28

ДОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

(843) 222 90 60

sprosinas@fpprt.ru