24 мая 2019

Форум "День Предпринимателя"

Форум

24 мая 13 практикующих бизнесменов, экспертов и аналитиков из Москвы и Казани поделятся опытом и раскроют свои профессиональные секреты на темы:

  • современные финансовые инструменты;
  • рецепты поиска новых каналов сбыта;
  • как стать поставщиком крупных компаний;
  • корпоративное и проектное управление;
  • маркетинг в бизнесе;
  • как начать дело с минимальным капиталом;
  • способы расположить к себе собеседника,
  • а также расскажут о других интересных кейсах в бизнесе.


24 мая учитесь и отдыхайте на ДНЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ. У Вас свой бизнес или Вы задумываетесь создать его? Приходите и становитесь лучше вместе с нами! Подробности на сайте www.dp2019.ru


Вход свободный по предварительной регистрации на сайте www.dp2019.ru
Адрес:
Петербургская, 28
ДОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
(843) 222 90 60
sprosinas@fpprt.ru

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