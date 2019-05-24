Форум "День Предпринимателя"

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24 мая учитесь и отдыхайте на ДНЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ. У Вас свой бизнес или Вы задумываетесь создать его? Приходите и становитесь лучше вместе с нами! Подробности на сайте www.dp2019.ru
Вход свободный по предварительной регистрации на сайте www.dp2019.ru
Адрес:
Петербургская, 28
ДОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
(843) 222 90 60
sprosinas@fpprt.ru
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.