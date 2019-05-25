Летний Open Space Market

Прекрасная возможность зарядиться летними вибрациями в освежающем коктейле из более 250 участников — молодых дизайнеров, специально приехавших из 22 городов России, новых знакомств, шопинга, музыки, арт-проектов, полезных знаний, спорта, развлечений и, конечно, вкусной уличной еды.
Еще больше интересных дизайнеров и больше пространства. Расширенный фудкорт, детская и игровая зона, бесплатный лекторий и творческая мастерская.
Даты проведения: 25 и 26 мая с 12.00 до 20.00
Место проведения: Оренбургский тракт, 8 / ВЦ "Казанская ярмарка"
Вход: 100 руб./учащимся — 50 руб.
Детям до 7 лет и пенсионерам — бесплатно
Единый билет на 2 дня мероприятия.
#openspacemarket
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«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
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