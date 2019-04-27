27 апреля 2019 года в Казани состоится конференция «Управление личными финансами: от разумного финансового поведения до создания капитала», на которой в течение одного дня эксперты-практики дадут полезные советы по созданию финансового благополучия.
Мероприятие будет интересно тем, кто хочет навести порядок в личных финансах и создать уровень дохода, позволяющий удовлетворять все потребности и быть уверенным в завтрашнем дне.
На конференции вы узнаете:
Также в программе эксклюзивный мастер-класс «Исламские финансы и инвестиции» от практикующего инвестора и финансового советника Кумара Мухаметзянова!
Посетив конференцию, вы научитесь:
Конференция имеет практическую направленность.
Это уникальная площадка для получения актуальных знаний в области управления личными финансами, обмена опытом по вопросам инвестирования и создания капитала. Регистрируйтесь на конференцию по ссылке http://www.amiks-forum.ru/
Организатор конференции – Ассоциация международных инвестиционных консультантов и советников АМИКС.
Ваше финансовое благополучие в Ваших руках!
Ознакомьтесь с программой конференции и забронируйте себе место в зале.
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