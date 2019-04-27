Конференция «Управление личными финансами»

27 апреля 2019 года в Казани состоится конференция «Управление личными финансами: от разумного финансового поведения до создания капитала», на которой в течение одного дня эксперты-практики дадут полезные советы по созданию финансового благополучия.

Мероприятие будет интересно тем, кто хочет навести порядок в личных финансах и создать уровень дохода, позволяющий удовлетворять все потребности и быть уверенным в завтрашнем дне.

На конференции вы узнаете:

О том, что нужно знать и уметь для того, чтобы считаться финансово грамотным человеком,

Как эффективно управлять личными финансами, чтобы денег всегда и на все хватало,

Какие инвестиционные инструменты международного и российского фондовых рынков позволят создать капитал при оптимальном соотношении риска и доходности вложений.

Также в программе эксклюзивный мастер-класс «Исламские финансы и инвестиции» от практикующего инвестора и финансового советника Кумара Мухаметзянова!

Посетив конференцию, вы научитесь:

Правильно ставить финансовые цели и достигать их,

Делать практические шаги по созданию капитала,

Получать доходность от финансовых вложений выше уровня инфляции без риска все потерять,

Использовать инвестиционный налоговый вычет,

Распознавать финансовых мошенников, признаки финансовой пирамиды.

Конференция имеет практическую направленность.

Это уникальная площадка для получения актуальных знаний в области управления личными финансами, обмена опытом по вопросам инвестирования и создания капитала. Регистрируйтесь на конференцию по ссылке http://www.amiks-forum.ru/

Организатор конференции – Ассоциация международных инвестиционных консультантов и советников АМИКС.

Ваше финансовое благополучие в Ваших руках!

Ознакомьтесь с программой конференции и забронируйте себе место в зале.