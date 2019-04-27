27 апр. 2019

Конференция «Управление личными финансами»

27 апреля 2019 года в Казани состоится конференция «Управление личными финансами: от разумного финансового поведения до создания капитала», на которой в течение одного дня эксперты-практики дадут полезные советы по созданию финансового благополучия.

Мероприятие будет интересно тем, кто хочет навести порядок в личных финансах и создать уровень дохода, позволяющий удовлетворять все потребности и быть уверенным в завтрашнем дне.

На конференции вы узнаете:

  • О том, что нужно знать и уметь для того, чтобы считаться финансово грамотным человеком,
  • Как эффективно управлять личными финансами, чтобы денег всегда и на все хватало,
  • Какие инвестиционные инструменты международного и российского фондовых рынков позволят создать капитал при оптимальном соотношении риска и доходности вложений.

Также в программе эксклюзивный мастер-класс «Исламские финансы и инвестиции» от практикующего инвестора и финансового советника Кумара Мухаметзянова!

Посетив конференцию, вы научитесь:

  • Правильно ставить финансовые цели и достигать их,
  • Делать практические шаги по созданию капитала,
  • Получать доходность от финансовых вложений выше уровня инфляции без риска все потерять,
  • Использовать инвестиционный налоговый вычет,
  • Распознавать финансовых мошенников, признаки финансовой пирамиды.

Конференция имеет практическую направленность.

Это уникальная площадка для получения актуальных знаний в области управления личными финансами, обмена опытом по вопросам инвестирования и создания капитала. Регистрируйтесь на конференцию по ссылке http://www.amiks-forum.ru/

Организатор конференции – Ассоциация международных инвестиционных консультантов и советников АМИКС.

Ваше финансовое благополучие в Ваших руках!

Ознакомьтесь с программой конференции и забронируйте себе место в зале.

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