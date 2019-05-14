«Энергетика. Электротехника. Энерго- и ресурсосбережение», Нижний Новгород

С 14 по 17 мая 2019 года в Нижнем Новгороде пройдет 21-ая специализированная выставка «Энергетика. Электротехника. Энерго- и ресурсосбережение».

Выставка посвящена роли энергетики как основы стабильного развития различных отраслей экономики и является значимым событием для Приволжского федерального округа.

Тематика выставки:

Высоковольтное оборудование, трансформаторы,

Кабели, провода, электрокерамические изделия, светотехническое оборудование, низковольтная электроустановочная аппаратура,

Котельное и вспомогательное оборудование, теплообменные аппараты,

Электрические машины, электроприводы, аккумуляторы,

Измерительное оборудование, диагностика,

Комплексная автоматизация технологических процессов,

Новые технологии в производстве и сбережении электроэнергии,

Преобразовательные устройства,

Услуги по проектированию, установке, обслуживанию энергетического оборудования и производству электромонтажных работ,

Альтернативная энергетика,

Технологии и оборудование для ликвидации аварийных ситуаций,

На протяжении многих лет выставка является традиционной площадкой для налаживания региональных и международных связей, которая предоставляет компаниям-участницам возможность установить новые и поддерживать уже сложившиеся взаимоотношения с клиентами, представителями деловых кругов, промышленниками, проектировщиками, учеными и торговыми представителями,

Данное мероприятие является частью целого каскада выставочных проектов, которые пройдут в эти сроки на Нижегородской ярмарке — в их числе выставка «Чистая Вода, Технологии, Оборудование», выставка «Великие реки России» и Архитектурно-строительный форум, что в итоге усиливает интерес к мероприятию со стороны смежных отраслей и увеличивает количество деловых посетителей,

Деловая программа выставки будет представлена тематическими заседаниями конгресса, мероприятиями B2B и семинарами фирм-участниц.

Подробности на сайте организатора