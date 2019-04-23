23 апреля состоится питчинг с участием Народного артиста РФ Константина Хабенского. Это прекрасная возможность получить детальный разбор и обратную связь от экспертного сообщества, от Константина Юрьевича лично, найти поддержку и начать воплощать свою идею в жизнь.
Актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист РФ, Глава экспертного совета АРТХАБа Константин Хабенский проведет мастер-класс в формате питчинга.
Мероприятие пройдет в рамках образовательного сезона 2018-2019 для творческих людей арт-резиденции «АРТХАБ».
Задача этого образовательного сезона помогать молодым людям-творцам совершенствовать свои творческие идеи и свое мастерство.
Проект включает в себя серию мастер-классов от признанных деятелей искусств, способных вдохновить на создание и реализацию шедевров.
На мастер-классы приглашаются: руководители творческих студий (театр, кино, оригинальный жанр) ВУЗов, культурных центров города, авторы творческих продуктов, режиссеры театра и кино.
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т: +7(967) 370-70-30
По вопросам покупки билетов: администратор Дарья Князева
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Официальный сайт arthab.org
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