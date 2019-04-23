Питчинг с участием Народного артиста РФ Константина Хабенского

23 апреля состоится питчинг с участием Народного артиста РФ Константина Хабенского. Это прекрасная возможность получить детальный разбор и обратную связь от экспертного сообщества, от Константина Юрьевича лично, найти поддержку и начать воплощать свою идею в жизнь.

Актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист РФ, Глава экспертного совета АРТХАБа Константин Хабенский проведет мастер-класс в формате питчинга.

Мероприятие пройдет в рамках образовательного сезона 2018-2019 для творческих людей арт-резиденции «АРТХАБ».



Задача этого образовательного сезона помогать молодым людям-творцам совершенствовать свои творческие идеи и свое мастерство.

Проект включает в себя серию мастер-классов от признанных деятелей искусств, способных вдохновить на создание и реализацию шедевров.

На мастер-классы приглашаются: руководители творческих студий (театр, кино, оригинальный жанр) ВУЗов, культурных центров города, авторы творческих продуктов, режиссеры театра и кино.