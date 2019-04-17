Обучающий проект «Первая издательская школа», ЦСК «Смена»

С 17 по 21 апреля в Казани пройдет Первая издательская школа, организованная Центром современной культуры «Смена» и Министерством по делам молодежи Республики Татарстан при поддержке Фонда президентских грантов. В ней начинающие издатели смогут перенять опыт профессионалов и к лету издать книгу, зин или графический роман.

Издательская школа «Смены» — проект, направленный на увеличение уровня профессиональной подготовки людей, которые занимаются книгоизданием, и обучения людей, заинтересованных в издании книг, но не имеющих опыта в этом деле.

Участие в школе — бесплатное, по предварительному отбору. Десяти иногородним участникам организаторы оплачивают проезд и проживание на период проведения школы. Чтобы подать заявку на Издательскую лабораторию и принять участие в практических мастер-классах, нужно до 1 апреля заполнить анкету по ссылке. К анкете нужно прикрепить текст объемом до 40 тысяч знаков и ответить на вопрос, почему именно его следует издать. Работы участников издательской школы могут быть посвящены темам «Книги в городе», «100 лет ТАССР» или свободной теме. Лучшие проекты школы выйдут в бумажном виде и будут презентованы в Москве и в Казани.

Слушатели получат ответы на эти и другие вопросы:



Как создать собственное издательство? Как формируется издательский портфель?

Как выбрать текст и сделать из выхода книги событие?

Как взаимодействовать с правообладателем, переводчиком, редактором, типографией и получить грант на издание книги?

Какую роль играет дизайн?

Как работать с книжным магазином и дистрибьюторами?

Что такое small-press и для чего небольшому издательству посещать профессиональные международные события?

Событие будет состоять из двух частей: тематических лекций для всех желающих и практических занятий — мастер-классов и семинаров для участников лаборатории. Их будут вести лучшие представители книжной индустрии: издатели, переводчики, редакторы, графические дизайнеры, организаторы и продюсеры ярмарок и книготорговцы. Вход на лекции — свободный, по регистрации: https://smena-kazan.timepad.ru/event/932651/











Одним из главных гостей школы станет вице-президент и руководитель международного отдела Франкфуртской книжной ярмарки Тобиас Фосс.







К участию приглашаются люди, которые уже работают над книгой или те, кто хочет издать текст любого авторства — неопубликованный или не получивший должного внимания читателей.







Сайт Издательской школы «Смены»: smenabookfest.ru