Обучающий проект «Первая издательская школа», ЦСК «Смена»

С 17 по 21 апреля в Казани пройдет Первая издательская школа, организованная Центром современной культуры «Смена» и Министерством по делам молодежи Республики Татарстан при поддержке Фонда президентских грантов. В ней начинающие издатели смогут перенять опыт профессионалов и к лету издать книгу, зин или графический роман.
Издательская школа «Смены» — проект, направленный на увеличение уровня профессиональной подготовки людей, которые занимаются книгоизданием, и обучения людей, заинтересованных в издании книг, но не имеющих опыта в этом деле.
Участие в школе — бесплатное, по предварительному отбору. Десяти иногородним участникам организаторы оплачивают проезд и проживание на период проведения школы. Чтобы подать заявку на Издательскую лабораторию и принять участие в практических мастер-классах, нужно до 1 апреля заполнить анкету по ссылке. К анкете нужно прикрепить текст объемом до 40 тысяч знаков и ответить на вопрос, почему именно его следует издать. Работы участников издательской школы могут быть посвящены темам «Книги в городе», «100 лет ТАССР» или свободной теме. Лучшие проекты школы выйдут в бумажном виде и будут презентованы в Москве и в Казани.
Слушатели получат ответы на эти и другие вопросы:
Одним из главных гостей школы станет вице-президент и руководитель международного отдела Франкфуртской книжной ярмарки Тобиас Фосс.
К участию приглашаются люди, которые уже работают над книгой или те, кто хочет издать текст любого авторства — неопубликованный или не получивший должного внимания читателей.
Сайт Издательской школы «Смены»: smenabookfest.ru
Организатор: Центр современной культуры «Смена»
Казань, ул. Бурхана Шахиди, 7
+7 (843) 249-50-23
smenagallery@gmail.com
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