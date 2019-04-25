Выставка СтройПрофи Саратов. 2019

Выставка «СТРОЙПРОФИ.САРАТОВ» — значимое событие строительного рынка региона, одна из самых представительных выставок Поволжья, единственный крупный специализированный проект в Саратовской области, имеющий многолетнюю историю.

Выставка «СТРОЙПРОФИ.САРАТОВ» это:

Место встречи производителей и поставщиков строительной техники, материалов, конструкций, инженерного оборудования, отделочных материалов, предметов интерьера, а также финансовых услуг в сфере строительства.

Площадка для проведения презентаций и установления новых профессиональных контактов.

Место продуктивного диалога власти и бизнеса.

Обмен передовым опытом в области новейших строительных технологий.

Насыщенная деловая программа с участием представителей государственной власти, крупных предприятий отрасли, науки и бизнеса.

В отличие от других средств рекламы, участие в специализированной выставке «СТРОЙПРОФИ.САРАТОВ» предоставляет уникальную возможность прямого взаимодействия с большим количеством потенциальных клиентов, позволяет участникам и посетителям проекта найти новых партнеров из числа строительных организаций, представителей оптовой, розничной торговли и архитектуры, наладить новые контакты в сфере бизнеса.

Традиционно выставка соберет участников и посетителей в самом центре города Саратова, на Театральной площади.

Выставка насыщена тематическими мероприятиями различного рода (конференции, круглые столы, презентации, семинары) с участием представителей государственной власти, крупных предприятий отрасли, науки и бизнеса.

Организатор выставки — Выставочный центр «Софит — Экспо», при поддержке, Министерства строительства и ЖКХ Саратовской области, Администрации МО «Город Саратов», Торгово-промышленной палаты Саратовской области.

Место проведения: ВЦ «СОФИТ-ЭКСПО», г. Саратов, Театральная площадь

Подробности на сайте мероприятия