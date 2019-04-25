Выставка СтройПрофи Саратов. 2019

Выставка «СТРОЙПРОФИ.САРАТОВ» — значимое событие строительного рынка региона, одна из самых представительных выставок Поволжья, единственный крупный специализированный проект в Саратовской области, имеющий многолетнюю историю.
Выставка «СТРОЙПРОФИ.САРАТОВ» это:
В отличие от других средств рекламы, участие в специализированной выставке «СТРОЙПРОФИ.САРАТОВ» предоставляет уникальную возможность прямого взаимодействия с большим количеством потенциальных клиентов, позволяет участникам и посетителям проекта найти новых партнеров из числа строительных организаций, представителей оптовой, розничной торговли и архитектуры, наладить новые контакты в сфере бизнеса.
Традиционно выставка соберет участников и посетителей в самом центре города Саратова, на Театральной площади.
Выставка насыщена тематическими мероприятиями различного рода (конференции, круглые столы, презентации, семинары) с участием представителей государственной власти, крупных предприятий отрасли, науки и бизнеса.
Организатор выставки — Выставочный центр «Софит — Экспо», при поддержке, Министерства строительства и ЖКХ Саратовской области, Администрации МО «Город Саратов», Торгово-промышленной палаты Саратовской области.
Место проведения: ВЦ «СОФИТ-ЭКСПО», г. Саратов, Театральная площадь
Подробности на сайте мероприятия
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