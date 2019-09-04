Выставка по безопасности и охране труда пройдет в ВК «Экспо-Волга»

Специализированная выставка по безопасности и охране труда пройдет в ВК «Экспо-Волга».

Разделы экспозиции:

Государственная экспертиза условий труда, комплексная оценка факторов производственной среды, организация обучения по охране труда

Безопасные технологии

Средства индивидуальной и коллективной защиты

Измерительные и контрольные приборы

Оборудования для систем видеонаблюдения, сигнализации, оповещения

Производственное снаряжение

Техническая и пожарная безопасность

Аварийно-спасательное оборудование

Комплексные услуги по охране труда на предприятиях

Социальное страхование

Нормативная, методическая литература, наглядная агитация по охране труда

Посетители: руководители предприятий, руководители отдела снабжения, руководители службы безопасности, главные инженеры и технологи, ведущие специалисты.

Сфера деятельности посетителей:

Производственные предприятия, заводы

Муниципальные учреждения (больницы, школы, детские сады, ВУЗы, библиотеки, музеи)

Предприятия малого и среднего бизнеса (общественное питание, индустрия красоты, сфера туризма, торгово-развлекательные центры)

Складские помещения

Проект проходит при поддержке Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

При подготовке и реализации проекта будет использована байерская программа, которая способствует объединению деловых интересов экспонентов и бизнес-посетителей выставки, от которого выигрывают обе стороны. С помощью данной программы создаются необходимые условия для увеличения количества и повышения значимости бизнес-контактов, что влияет на рост показателей эффективности участия в выставке ее участников и посетителей.

На площадке участники и посетители смогут обменяться передовым опытом, узнать о новинках в сфере безопасности и охраны труда, установить новые деловые контакты и поддержать уже существующие партнерские отношения.

Подробности на сайте организатора