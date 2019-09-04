Специализированная выставка по безопасности и охране труда пройдет в ВК «Экспо-Волга».
Разделы экспозиции:
Посетители: руководители предприятий, руководители отдела снабжения, руководители службы безопасности, главные инженеры и технологи, ведущие специалисты.
Сфера деятельности посетителей:
Проект проходит при поддержке Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
При подготовке и реализации проекта будет использована байерская программа, которая способствует объединению деловых интересов экспонентов и бизнес-посетителей выставки, от которого выигрывают обе стороны. С помощью данной программы создаются необходимые условия для увеличения количества и повышения значимости бизнес-контактов, что влияет на рост показателей эффективности участия в выставке ее участников и посетителей.
На площадке участники и посетители смогут обменяться передовым опытом, узнать о новинках в сфере безопасности и охраны труда, установить новые деловые контакты и поддержать уже существующие партнерские отношения.
Подробности на сайте организатора
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