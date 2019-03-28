28 марта 2019

Public talk на тему: Перспективы развития агрорынка»

Public talk на тему: Перспективы развития агрорынка»

28 марта медиакомпания «Реальное время» организует мероприятие формата «Public talk», чтобы обсудить с экспертами тенденции развития агрорынка.

Основная повестка:

  • Внутренние и внешние драйверы сельского хозяйства России на ближайшие 3-4 года
  • Инновации, которые изменили агрорынок: каким он становится, что меняется
  • Задачи увеличения экспорта: что необходимо для роста его объемов
  • Планы на посевную в Татарстане: прогноз на урожай 2019 года и цены на сельскохозяйственные продукты 2019-2020 гг.

Календарь

Все мероприятия