Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ)

С 17 по 20 апреля 2019 года состоится Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ). Главная тема пятого по счету форума: «Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность».

ЯМЭФ — главная площадка России для демонстрации инвестиционных возможностей и инвестиционного потенциала Крыма. Одна из важнейших особенностей региона — это свободная экономическая зона, работающая на территории Южного федерального округа. В рамках ЯМЭФ всегда работает выставка инвестпроектов КФО. Традиционно третий день работы форума посвящен общению представителей власти региона и делового сообщества.

На полях пятого форума пройдет более 60 деловых мероприятий, из которых около 40 — профильные секции, на которых участники будут проектировать будущее порядка 30 отраслей экономики.

Предварительная повестка программы форума:

Дедолларизация российской экономики, формирование делового климата и специальная секция, где подведут итоги «пятилетки санкций». Большой блок будет посвящен традиционным темам развития сельского хозяйства, здравоохранения, туризма и виноделия, строительного сектора, нейротехнологий, биоинжиниринга, ритейла.

Пятый ЯМЭФ также представит участникам масштабную спортивную выставку и культурную программу. Впервые на полях форума пройдет вручение премии «ТЭФИ-Капитал».

Более подробную информацию Вы можете найти на сайте форума: http://forumyalta.com/