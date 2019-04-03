XV Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ», Москва

С 3 по 5 апреля на ВДНХ в Москве состоится юбилейный XV Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ». Мероприятие пройдет при поддержке Общероссийского народного фронта, правительства Российской Федерации и под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
На юбилейном форуме, который пройдет под девизом «Ускоряем цифровизацию закупок – выполняем указы Президента!», участникам предстоит обсудить вопросы перевода системы закупок в цифровое пространство.
В экспозиционной части форума-выставки будут представлены стенды компаний, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, зарекомендовавших себя надежными поставщиками в обеспечении государство лучшими товарами, работами, услугами.
Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» является единственной уникальной площадкой в стране по эффективному взаимодействию заказчиков и поставщиков.
В рамках форума состоится подведение итогов конкурса «Лучший поставщик 2018 года», организаторами которого выступают ТПП России и Московская ассоциация предпринимателей.
Принимая во внимание юбилейный формат форума «ГОСЗАКАЗ», а также его практическое значение для развития системы государственных, муниципальных и корпоративных закупок, приглашаем заинтересованные лица принять участие в деловой программе форума, а также предприятия, являющиеся членами ТПП к участию в экспозиции.
Подробная информация о мероприятии на сайте: www.forum-goszakaz.ru
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