Всероссийский фестиваль науки «Наука 0+»

29 марта 2019 года Казанский федеральный университет впервые присоединится к Всероссийскому фестивалю науки «Наука 0+».

В течение вечера все желающие смогут послушать научно-популярные лекции о мегасайнс-проектах мирового масштаба, эволюции, открытии химических элементов и Антарктиды. Спикерами станут ученые из Объединенного института ядерных исследований, а также преподаватели КФУ. Так, руководитель образовательной программы Высшей школы ИТИС КФУ Михаил Абрамский выступит с лекцией «Я хакнул сервер Пентагона» или правда и вымысел художественных фильмов о работе IT-специалистов», а зав.кафедрой Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Михаил Варфоломеев расскажет про энергию будущего. Также на фестивале пройдет молодежный лекторий. Студенты и магистранты КФУ ответят на вопросы, почему лук заставляет плакать и как стать бессмертным.

Тех, кто хочет не только узнать что-то новое, но и принять активное участие, ждут мастер-классы по языку жестов, работе телеведущего, созданию роботов, а также медицинская лаборатория «Удаляем аппендицит», интерактивные занятия с микроскопами и тренажерами.

В программе – зрелищные эксперименты, командные соревнования на больших шахматах, робогонки, квесты, викторины, акция «Шоколадки за знание истории» и чемпионат по запуску бумажных самолетов.

В течение вечера школьники смогут задать вопросы приемной комиссии КФУ, а также узнать от профессионалов, как побороть волнение перед выступлением и чувствовать себя уверенно перед аудиторией или жюри.

Время проведения фестиваля с 16.00 до 22.00. Полное расписание и регистрация доступна на сайте www.night.kpfu.ru . Вход свободный по обязательной регистрации. 0+

Дополнительную информацию можно узнать по тел.: 233-74-48 (Ксения Никитина).