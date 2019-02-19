Дискуссионный семинар от экспертов Ак Барс Банк «Выход на новые рынки»

19 февраля в Центре развития талантов Ак Барс Банка финансовые эксперты дадут компаниям рекомендации по выходу на зарубежный рынок.

На мероприятии, организованном Ак Барс Банком при участии Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан и АО «ЭСК «KazakhExport», будут обсуждаться механизмы поддержки внешнеэкономической деятельности предприятий.

Спикеры поделятся экспертизой по соблюдению законодательства в области противодействия легализации денежных средств и специфике ведения бизнеса в режиме санкций, представят решения, которые банк предоставляет клиентам совместно с АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».



Основные темы семинара:

механизмы поддержки и развития внешнеэкономической деятельности и улучшения условий доступа предприятий на рынки ближнего зарубежья;

особенности экономических, информационных и культурных связей со странами ближнего зарубежья;

льготное финансирование несырьевого экспорта/ импорта с применением страховых финансовых инструментов.

Специальные гости:

Герман Лернер, заместитель министра промышленности и торговли РТ;

Денис Валеев, полномочный представитель РТ в Республике Казахстан;

Сергей Мешалкин, кандидат экономических наук, участник экспертной группы при Совете Федерации Федерального Собрания России по вопросам комплаенса (системы контроля и управления рисками, возникающими из-за несоблюдения: законодательства; предписаний регуляторов, контролирующих организаций) и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.

Инициатива проведения мероприятия принадлежит банку и продолжает традицию прошлого года. Консультационная поддержка участников ВЭД по валютному законодательству РФ и санкционным ограничениям на любом этапе совершения сделок — важное направление работы банка с бизнесом. Компетенция «санкционный комплаенс» существует в организации уже более двух лет и пользуется большим спросом у клиентов.

Адрес: Казань, ул. Галиаскара Камала, 41, 3 этаж, зал «Москва», начало в 9.00.