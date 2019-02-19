Дискуссионный семинар от экспертов Ак Барс Банк «Выход на новые рынки»

19 февраля в Центре развития талантов Ак Барс Банка финансовые эксперты дадут компаниям рекомендации по выходу на зарубежный рынок.
На мероприятии, организованном Ак Барс Банком при участии Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан и АО «ЭСК «KazakhExport», будут обсуждаться механизмы поддержки внешнеэкономической деятельности предприятий.
Спикеры поделятся экспертизой по соблюдению законодательства в области противодействия легализации денежных средств и специфике ведения бизнеса в режиме санкций, представят решения, которые банк предоставляет клиентам совместно с АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».
Основные темы семинара:
Специальные гости:
Инициатива проведения мероприятия принадлежит банку и продолжает традицию прошлого года. Консультационная поддержка участников ВЭД по валютному законодательству РФ и санкционным ограничениям на любом этапе совершения сделок — важное направление работы банка с бизнесом. Компетенция «санкционный комплаенс» существует в организации уже более двух лет и пользуется большим спросом у клиентов.
Адрес: Казань, ул. Галиаскара Камала, 41, 3 этаж, зал «Москва», начало в 9.00.Участие в мероприятии бесплатное, необходима предварительная регистрация.
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