19 февр. 2019

Онлайн-конференция с Вячеславом Зубаревым, председателем совета директоров группы ГК «ТрансТехСервис»

Онлайн-конференция с Вячеславом Зубаревым, председателем совета директоров группы ГК «ТрансТехСервис»

19 февраля в 11:00 на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит председатель совета директоров группы ГК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев.

Задать свои вопросы нашему гостю можно, кликнув по ссылке и оставив комментарий под публикацией.

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