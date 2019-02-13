ТОП-клуб Ассоциации выпускников Президентской программы РТ

13 февраля в отеле Ривьера состоится первый в этом году ТОП-клуб на тему: «Твое здоровье в твоих руках», организуемый под эгидой Ассоциации выпускников Президентской программы РТ.



Встреча состоится в 19:00, для вас выступит Уразманов Артур Ринардович — собственник и генеральный директор медицинских клиник «Звезда», кандидат медицинских наук, доцент кафедры организации здравоохранения КГМУ, заслуженный работник здравоохранения Республики Татарстан.

Он поделится основными факторами становления своей карьеры. Расскажет, как обрести идеи, внедрить бизнес план и как не сойти с пути развития. Во время кофе-брейка в неформальной обстановке у вас будет возможность задать все интересующие вопросы.

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