«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства РТ», круглый стол

29 января (вторник) в 10:00 Министерство экономики РТ и Торгово-промышленная палата РТ проведут «круглый стол» на тему: «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан».
Мероприятие пройдет при участии министра экономики РТ Фарида Абдулганиева. За круглым столом планируется обсудить вопросы создания условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего бизнеса, улучшения инвестиционного климата в республике, планы центра поддержки экспорта в этот год, а также возможности ТПП для продвижения продукции на зарубежные рынки.
В завершении дискуссии предприниматели поделятся лучшими кейсами. Место проведения «Круглого стола — конгресс-зал ТПП РТ.
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