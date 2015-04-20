Конференция «Инновационные закупки»

20 апреля в Москве состоится конференция «Инновационные закупки». Специализированный форум — не разовое мероприятие, а ключевое событие проекта «Инновационные закупки», инициатором которого летом прошлого года выступило Министерство экономического развития РФ, а стратегическим партнером ОАО «РВК». Цель проекта — увеличение объема закупок эффективных решений компаниями с государственным участием.

Среди задач, которые ставят перед собой организаторы:

Довести до инновационного бизнеса перспективную и текущую потребность заказчиков в инновационных решениях. Довести до заказчиков возможности, предоставляемые российским инновационным бизнесом, для решения задач заказчика, включая задачи имортозамещения. Установить деловые контакты между заказчиками и поставщиками (разработчиками), ориентированные на закупку инновационных решений и продукции. Инициировать формирование консолидированной заявки на включение в планы закупок заказчиков продукции поставщиков — участников конференции. Предложить позитивные отечественные и зарубежные практики организации и проведения закупок инновационных решений и продукции. Сформулировать нормативно-правовые проблемы, препятствующие закупкам инновационных решений и продукции, и сформировать программу действий по их решению. Сформировать программу действий по мониторингу внедрения и содействия внедрению инновационных решений, востребованных или предложенных в ходе подготовки и проведения конференции.

Деловая программа конференции включает в себя пленарное заседание и 3 панельные секции.

Ключевые темы конференции:

Что такое инновационные решения, кому и зачем они нужны? Общая задача импортозамещения как катализатор спроса на отечественные инновационные решения. Роль малого и среднего предпринимательства в разработке и поставке инновационных решений. Долгосрочное планирование закупок инновационной продукции: от проблем и формальностей к практике эффективного взаимодействия с рынком. Инструменты взаимодействия заказчиков и поставщиков: «единое окно», «реестр инновационных решений», «порядок внедрения инновационных решений». Закупки на разных стадиях жизненного цикла инновационного продукта: что выбрать? Переход от закупки самого дешевого к закупке самого эффективного: практика сопоставления заявок по эффективности. Минимизации организационно-правовых и технологических рисков при закупке инновационных решений. Закупки как инструмент защиты интеллектуальной собственности и борьбы с контрафактом. Отраслевые и региональные особенности закупок инновационных решений.

К участию в конференции приглашены представители федеральных и региональных органов власти; представители компаний с государственным участием; представители компаний и организаций — разработчиков, производителей и поставщиков инновационных решений и продукции, заинтересованные в увеличении объема продаж в компании с государственным участием; представители институтов развития и финансовых институтов, ориентированные на поддержку проектов по созданию и продвижению востребованных решений; представители общественных организаций и экспертного сообщества, ориентированные на создание и распространение позитивных практик закупок и внедрения инновационных решений.

Подробная информация на сайте мероприятия.



