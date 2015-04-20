20 апр. 2015

Конференция «Инновационные закупки»

Конференция «Инновационные закупки»

20 апреля в Москве состоится конференция «Инновационные закупки». Специализированный форум — не разовое мероприятие, а ключевое событие проекта «Инновационные закупки», инициатором которого летом прошлого года выступило Министерство экономического развития РФ, а стратегическим партнером ОАО «РВК». Цель проекта — увеличение объема закупок эффективных решений компаниями с государственным участием.

Среди задач, которые ставят перед собой организаторы:

  1. Довести до инновационного бизнеса перспективную и текущую потребность заказчиков в инновационных решениях.
  2. Довести до заказчиков возможности, предоставляемые российским инновационным бизнесом, для решения задач заказчика, включая задачи имортозамещения.
  3. Установить деловые контакты между заказчиками и поставщиками (разработчиками), ориентированные на закупку инновационных решений и продукции.
  4. Инициировать формирование консолидированной заявки на включение в планы закупок заказчиков продукции поставщиков — участников конференции.
  5. Предложить позитивные отечественные и зарубежные практики организации и проведения закупок инновационных решений и продукции.
  6. Сформулировать нормативно-правовые проблемы, препятствующие закупкам инновационных решений и продукции, и сформировать программу действий по их решению.
  7. Сформировать программу действий по мониторингу внедрения и содействия внедрению инновационных решений, востребованных или предложенных в ходе подготовки и проведения конференции.

Деловая программа конференции включает в себя пленарное заседание и 3 панельные секции.

Ключевые темы конференции:

  1. Что такое инновационные решения, кому и зачем они нужны?
  2. Общая задача импортозамещения как катализатор спроса на отечественные инновационные решения.
  3. Роль малого и среднего предпринимательства в разработке и поставке инновационных решений.
  4. Долгосрочное планирование закупок инновационной продукции: от проблем и формальностей к практике эффективного взаимодействия с рынком.
  5. Инструменты взаимодействия заказчиков и поставщиков: «единое окно», «реестр инновационных решений», «порядок внедрения инновационных решений».
  6. Закупки на разных стадиях жизненного цикла инновационного продукта: что выбрать?
  7. Переход от закупки самого дешевого к закупке самого эффективного: практика сопоставления заявок по эффективности.
  8. Минимизации организационно-правовых и технологических рисков при закупке инновационных решений.
  9. Закупки как инструмент защиты интеллектуальной собственности и борьбы с контрафактом.
  10. Отраслевые и региональные особенности закупок инновационных решений.

К участию в конференции приглашены представители федеральных и региональных органов власти; представители компаний с государственным участием; представители компаний и организаций — разработчиков, производителей и поставщиков инновационных решений и продукции, заинтересованные в увеличении объема продаж в компании с государственным участием; представители институтов развития и финансовых институтов, ориентированные на поддержку проектов по созданию и продвижению востребованных решений; представители общественных организаций и экспертного сообщества, ориентированные на создание и распространение позитивных практик закупок и внедрения инновационных решений.

Подробная информация на сайте мероприятия.


Контакты

Анна Махорнова

тел. 8-499 502-61-62
am@innov-zakupki.ru

Анна Коренева
тел. 8-499 502-61-62
ak@innov-zakupki.ru

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