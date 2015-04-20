20 апреля в Москве состоится конференция «Инновационные закупки». Специализированный форум — не разовое мероприятие, а ключевое событие проекта «Инновационные закупки», инициатором которого летом прошлого года выступило Министерство экономического развития РФ, а стратегическим партнером ОАО «РВК». Цель проекта — увеличение объема закупок эффективных решений компаниями с государственным участием.
Среди задач, которые ставят перед собой организаторы:
Деловая программа конференции включает в себя пленарное заседание и 3 панельные секции.
Ключевые темы конференции:
К участию в конференции приглашены представители федеральных и региональных органов власти; представители компаний с государственным участием; представители компаний и организаций — разработчиков, производителей и поставщиков инновационных решений и продукции, заинтересованные в увеличении объема продаж в компании с государственным участием; представители институтов развития и финансовых институтов, ориентированные на поддержку проектов по созданию и продвижению востребованных решений; представители общественных организаций и экспертного сообщества, ориентированные на создание и распространение позитивных практик закупок и внедрения инновационных решений.
Подробная информация на сайте мероприятия.
Анна Махорнова
тел. 8-499 502-61-62
am@innov-zakupki.ru
Анна Коренева
тел. 8-499 502-61-62
ak@innov-zakupki.ru
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