Предновогодний OPEN SPACE MARKET

Предновогодний OPEN SPACE MARKET пройдет 21-23 декабря в ВЦ «Казанская Ярмарка». Нам 5 лет!

«Зачарованные» елочные шары из Москвы, ночники со сказками из Самары, аксессуары для интровертов, ювелирные изделия из Томска и еще более 300 участников из 25 городов России, а также новинки фудкорта, в этот раз дагестанская еда, безвозмездный прием одежды и традиционный лекторий – на очередном предновогоднем Open Space Market.

Казанцы приходят на дизайн-маркет не только за стильными покупками, но и за особенной творческой атмосферой, вкусной едой, новыми знаниями и приятными знакомствами. Более 5000 человек посещают каждое наше мероприятие. В этот раз OSM развернется в двух павильонах «Казанской ярмарки» (Оренбургский тракт, 8) в течение трех дней 21-23 декабря с 12:00 до 20:00.

ДИЗАЙН-МАРКЕТ

На предновогоднем Open Space Market – особенно широкий выбор уникальных подарков. В этот раз мы познакомим казанцев с дизайнерами ювелирных изделий из Томска, оверсайз-сарафанов из Москвы, многофункциональных светильников, эмалированных кружек и оригинальных пуфов от казанских дизайнеров. Основа зимнего маркета – теплая верхняя одежда, вязаные изделия, комфортное нижнее белье, праздничные платья и костюмы, декор для особого уюта и праздничного настроения. Подробнее об участниках: https://vk.com/osmdecember2018

ПРОСВЕЩЕНИЕ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Участники OSM творят не только вещи, но и добрые дела. 21 и 22 декабря будет организован безвозмездный прием одежды и вторсырья от проекта «ЭкоЛогично» и издания Enter. Тем, кто принесет от 3 кг вещей – бесплатный вход на маркет и купон на участие в новогодней лотерее маркета. Собранные вещи отправятся на переработку и в благотворительный магазин. Также все желающие смогут помочь приюту «Зоозабота», захватив с собой корм для собак или кошек. Зимой им особенно нужна помощь.

В насыщенной программе зимнего лектория – мастер-классы по созданию декора и игрушек, акварельному скетчингу и леттерингу, лекции о том, как зарабатывать деньги и привлекать подписчиков в соцсетях от Дениса Супрунова и Сергея Шубина, тренинг по сторителлингу от Дианы Садреевой («Батенька, да вы трансформер»), увлекательный научпоп-квиз от ученого Аркадия Курамшина, а также лекции о космосе, психологии, йоге, здоровье и экологии от ведущих экспертов Татарстана.

Расписание и подробности лектория:https://vk.com/osmdecember2018

DJ'S | МУЗЫКА

Предновогодний Open Space Market будет сопровождать самая светлая и праздничная музыка! Гостей ждут выступления четырёх живых коллективов и десять диджей-сетов с редкой и модной музыкой: Zarina & The CheekLaWeek (Live),

Freaks (Live), Chak-Chak Boy, Ptahin, Viner и другие. Лайн-ап составили наши друзья — бар «Соль». Подробнее:https://vk.com/osmdecember2018

ФУДКОРТ

Отведать итальянскую пасту или веган-десерты, купить съедобные подарки, например, чай в тубусах и сладости можно на большом фудкорте в отдельном павильоне «Казанской Ярмарки». География блюд растет с каждым разом. Новинкой этого зимнего фудкорта станет колоритная дагестанская еда.

Подробнее:https://vk.com/osmdecember2018





