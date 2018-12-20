20 дек. 2018

Бизнес-бранч "PR-итоги: ТОП PR-кампаний, которые сработали в 2018 году"

Бизнес-бранч

21 ноября состоится бизнес-бранч на тему «PR-итоги: ТОП PR-кампаний, которые сработали в 2018 году», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».

На встрече приглашенные эксперты – представители малого и среднего бизнеса выскажут мнение по следующим актуальным вопросам:

  • Результаты самых обсуждаемых PR-кампаний 2018 года
  • Сколько стоят PR-услуги в Казани: как меняется цена и от чего зависит
  • Как меняются запросы клиентов в PR в этом году
  • PR и анти-PR в татарстанских ТГ-каналах
  • К чему приведет мода на личный PR

По вопросам участия e-mail: pr@realnoevremya.ru, тел. 222-90-72.


Продолжительность мероприятия – 1,5 часа. Количество участников – 10 человек.

Участие бесплатное. Регистрация обязательна.

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