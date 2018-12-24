Церемония награждения конкурса «Предприниматель года. Золотая сотня-2018»

Конкурс «Предприниматель года. Золотая сотня 2018» нацелен на содействие развитию бизнеса в Татарстане, повышение престижа предпринимательской деятельности и статуса предпринимателя в обществе.

Конкурс проводится ежегодно с 2013 года при поддержке Министерства экономики РТ. Победителями конкурса станут успешные предприниматели, которые своей деятельностью внесли значительный вклад в развитие различных отраслей экономики.

Участие в нем принимают предприниматели, деятельность которых попадает под номинации конкурса.

Победа в конкурсе может стать базовым этапом для выхода компании на новый уровень, обеспечить расширение целевой аудитории посредством поднятия статуса предприятия. Оценка вклада предприятия будет производиться экспертной комиссией, в состав которой входят представители профильных Министерств, общественных организаций и партнеров. Открытое голосование поможет определить 100 лучших предпринимателей Татарстана.