26 февр. 2019

Международный форум и выставка автомобилестроения TIAF 2019

Международный форум и выставка автомобилестроения TIAF supported by Automechanika — это главное событие года для индустрии автокомпонентов в Поволжье. Ежегодно TIAF supported by Automechanika собирает крупнейших игроков рынка, большое количество посетителей, создает условия для заключения сделок. Специалисты признают, что Форум оказывает ощутимое влияние на автоиндустрию региона.

ФОРУМ TIAF POWERED BY AUTOMECHANIKA ЭТО:

  • деловые мероприятия;
  • выставка достижений знаковых автопроизводителей и поставщиков автокомпонентов, автозапчастей, оборудования и материалов для ремонта и технического обслуживания автомобилей
  • посещение производственных площадок Республики Татарстан.
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