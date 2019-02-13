13-15 февраля 2019 года на территории Выставочного центра «Казанская ярмарка» состоится Поволжский Агропромышленный Форум.
Экспозиция выставок
Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан и ОАО «КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА»
при поддержке: Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан, Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Республики Татарстан, Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани
ЦЕЛИ ФОРУМА
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