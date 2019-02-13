13 февр. 2019

Поволжский Агропромышленный Форум

13-15 февраля 2019 года на территории Выставочного центра «Казанская ярмарка» состоится Поволжский Агропромышленный Форум.

Экспозиция выставок

  • Сельхозтехника. Запчасти. Спецтехника;
  • Растениеводство (удобрения, химпрепараты, средства защиты растений, семеноводство, зернопроизводство, овощеводство, специализированный инвентарь);
  • Животноводство и птицеводство (комбикормовые заводы и линии, корма, кормовые добавки, оборудование для животноводческих комплексов и ферм);
  • Ветеринария (оборудование для ветеринарных клиник, лабораторий, ветеринарные препараты, инструменты, услуги);
  • Оборудование для пищевых и перерабатывающих предприятий;
  • Фасовка, упаковка, тара;
  • Оборудование для переработки, упаковки и хранения сельскохозяйственной продукции;
  • Оборудование для предприятий общественного питания и торговли;
  • Проектирование и строительство сельхозсооружений;
  • Продовольственные товары, продукты питания, пищевые ингредиенты.

Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан и ОАО «КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА»

при поддержке: Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан, Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Республики Татарстан, Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани

ЦЕЛИ ФОРУМА

  • объединить на одной площадке поставщиков и потребителей агропромышленной отрасли для увеличения объемов продаж, продвижения продукции и привлечения новых клиентов;
  • обсудить текущее состояние АПК, выявить проблемные зоны и наметить перспективы развития.
  • Учитывая важность поставленных задач, мероприятие ежегодно привлекает профессиональную аудиторию участников и посетителей, большинство которых это — руководители сельскохозяйственных предприятий и организаций, специалисты (агрономы, ветеринары, зоотехники, механизаторы), представители власти и профильных общественных объединений, НИИ и другие заинтересованные лица.

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