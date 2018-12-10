10 дек. 2018

ТОП-клуб на тему "Возможности рынка E-commerce, логистика будущего, практический опыт"

ТОП-клуб на тему

10 декабря в 19:00 в отеле Ривьера состоится предновогодний ТОП-клуб на тему «Возможности рынка E-commerce, логистика будущего, практический опыт».
Спикер Линар Хуснуллин — казанский предприниматель, создатель татарского аналога AliExpress — расскажет о возможностях рынка e-commerce, о логистике будущего и о внедряемых инновационных решениях.

Подробности и регистрация по ссылке https://assotsiatsiya-vypu-events.timepad.ru/event...



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