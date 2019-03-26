World Smart Energy Summit Russia в Москве

Ведущие международные и российские эксперты обсудят цифровое будущее энергетики
26-27 марта 2019 года в Москве состоится IIIWorldSmart Energy Summit Russia, посвященный внедрению новых моделей управления энергетикой на основе интернета вещей, управления большими данными и искусственного интеллекта, а также будущему энергоэффективных городов, зданий и сферы ЖКХ.
WorldSmart Energy Summit Russia третийгод выступаетдискуссионной площадкой, представляющей новый взгляд на развитие энергетики и управление энергоресурсами.Благодаря привлечению к дискуссии ведущих мировых экспертов и презентации реальных кейсов участники саммита получают уникальную возможность выбрать решения, позволяющие оптимизировать издержки, повысить уровень безопасности и улучшить экономические показатели своих проектов, а также по-новому взглянуть на развитие энергетической отрасли России и мира.
В 2019 году программа предполагает 6 ключевых потоков для презентации практики и последних разработок и решений в области интеллектуальной энергетики: «Цифровизация» «Распределенная энергетика», «Промышленная энергетика», «Энергетика и ЖКХ», «Энергоэффективные города и здания», «EnergyTechHub».
Цель саммита World Smart Energy Summit Russia»
объединить лидеров крупнейших энергетических, промышленных предприятий и ведущих мировых экспертов в области инновационных, цифровых и интернет-решений для энергетической сферы;
представить лучший мировой опыт перехода на новые модели генерации, распределения, управления и накопления энергии;
презентовать лучшие мировые проекты реализации комплексных программ по умной энергетике, энергоэффективности и внедрению инновационных технологий на предприятиях, ЖКХ и зданиях;
познакомить участников саммита с перспективными решениями как от крупных ИТ-компаний России и мира, так и со стартап решениями ведущих мировых акселераторов.
Организатором WorldSmart Energy Summit Russiaвыступает Redenex—консалтинговая компания в области интернета вещей, цифровой энергетики, кибербезопастности, больших данных, VR, AR, AIи системной интеграции.
Подробнее о мероприятии на сайте www.smartenergysummit.ru
Контакты:
+7 (495) 780 7198 (Москва)
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