Бизнес-бранч «Качество медицинских услуг в Казани»

28 апреля в ресторане «Бивень» представители медицинского сообщества Казани приняли участие в бизнес-бранче на тему «Качество медицинских услуг в Казани», организатором которого выступила интернет-газета Реальное время».

В мероприятии приняли участие представители как частных медицинских клиник самых разных профилей, так и государственных учреждений и отраслевых объединений:

Ильяс Нуриев, директор «Клиника Нуриевых»

Эльвира Гизатуллина, исполнительный директор «Ваше здоровье»

Ольга Шагова, коммерческий директор «Здоровье семьи»

Виктория Хачатурян, директор «Терра-мед»

Марат Гатауллин, главный врач «Центр лучевой диагностики»

Азат Шарифьянов, директор медицинского центра «Март»

Аднан Бурхан, директор «Майа Медикал Групп»

Валентина Максимова, директор «Реацентр Булак»

Ростислав Туишев, директор председателя правления НП «Ассоциация медицинских работников РТ»

Альбина Малова – заместитель руководителя управления здравоохранения по г.Казани.

В ходе дискуссии были подняты вопросы технического оснащения медучреждений, компетенций лечащего и обслуживающего персонала, проблема очередей, цен и конфликтов с пациентами. Участники встречи пришли к общему мнению, что клиенты государственных и частных медучреждений относят к качеству медицинских услуг такие вещи, как сервис, в том числе приветливость персонала, тогда как медицинское сообщество дает более четкое и профессиональное определение понятию качества. Читайте полный отчет с мероприятия вскоре в «Реальном времени».









Официальная площадка мероприятия:



