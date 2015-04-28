Бизнес-бранч «Качество медицинских услуг в Казани»

28 апреля в ресторане «Бивень» представители медицинского сообщества Казани приняли участие в бизнес-бранче на тему «Качество медицинских услуг в Казани», организатором которого выступила интернет-газета Реальное время».
В мероприятии приняли участие представители как частных медицинских клиник самых разных профилей, так и государственных учреждений и отраслевых объединений:
В ходе дискуссии были подняты вопросы технического оснащения медучреждений, компетенций лечащего и обслуживающего персонала, проблема очередей, цен и конфликтов с пациентами. Участники встречи пришли к общему мнению, что клиенты государственных и частных медучреждений относят к качеству медицинских услуг такие вещи, как сервис, в том числе приветливость персонала, тогда как медицинское сообщество дает более четкое и профессиональное определение понятию качества. Читайте полный отчет с мероприятия вскоре в «Реальном времени».
Официальная площадка мероприятия:
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