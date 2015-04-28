28 апр. 2015

Бизнес-бранч «Качество медицинских услуг в Казани»

Бизнес-бранч «Качество медицинских услуг в Казани»

28 апреля в ресторане «Бивень» представители медицинского сообщества Казани приняли участие в бизнес-бранче на тему «Качество медицинских услуг в Казани», организатором которого выступила интернет-газета Реальное время».

В мероприятии приняли участие представители как частных медицинских клиник самых разных профилей, так и государственных учреждений и отраслевых объединений:

  • Ильяс Нуриев, директор «Клиника Нуриевых»
  • Эльвира Гизатуллина, исполнительный директор «Ваше здоровье»
  • Ольга Шагова, коммерческий директор «Здоровье семьи»
  • Виктория Хачатурян, директор «Терра-мед»
  • Марат Гатауллин, главный врач «Центр лучевой диагностики»
  • Азат Шарифьянов, директор медицинского центра «Март»
  • Аднан Бурхан, директор «Майа Медикал Групп»
  • Валентина Максимова, директор «Реацентр Булак»
  • Ростислав Туишев, директор председателя правления НП «Ассоциация медицинских работников РТ»
  • Альбина Малова – заместитель руководителя управления здравоохранения по г.Казани.

В ходе дискуссии были подняты вопросы технического оснащения медучреждений, компетенций лечащего и обслуживающего персонала, проблема очередей, цен и конфликтов с пациентами. Участники встречи пришли к общему мнению, что клиенты государственных и частных медучреждений относят к качеству медицинских услуг такие вещи, как сервис, в том числе приветливость персонала, тогда как медицинское сообщество дает более четкое и профессиональное определение понятию качества. Читайте полный отчет с мероприятия вскоре в «Реальном времени».



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