VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ «АБЯЗОВ-ФЕСТИВАЛЬ»: «РОК В КЛАССИКЕ И КЛАССИКА В РОКЕ»

Тема фестиваля 2018 года, который пройдет в Казани с 5 по 16 декабря — синтез классики и рока.

Брендовый музыкальный форум оркестра La Primavera, созданный его художественным руководителем Рустемом Абязовым в 2011 году, проводится в Казани раз в два года.

Проект объединяет разные виды искусств: музыкальное, театральное, хореографическое, живописное, музейное, и жанры: классику, джаз, рок, этно, живопись, песочную анимацию, художественное слово.

Шестой фестиваль посвящен року и называется «РОКовая классика».

В афише этого года – четыре концерта с участием музыкантов Москвы и Казани.

Программа «Рок в Классике и Классика в Роке»

Первое отделение

О. САКМАРОВ Рок-литургия «Пантикапейский дневник»

Исполнители:

Казанский камерный оркестр La Primavera

Художественный руководитель и главный дирижёр – Рустем Абязов

Камерный хор «Гармония» (Казань)

Художественный руководитель Гузель Гимаева

Олег Сакмаров (флейта, саксофон, клавишные, Москва)

Антон Бельский (актёр Театра у Никитских ворот, Москва)

Виталий Погосян (дудук, Санкт-Петербурга)

Победитель всероссийского конкурса «Многоликая гитара» Михаил Фомичев (Москва)

Звезда телешоу «Удивительные люди» Борис Голик (вокал, Москва)

Музыканты групп «Зерна» и «Сакмаров бэнд» Андрей Чуркин и Андрей Дюков (Москва)

Автор видеоряда — актер Антон Сорокин (Таиланд)

Второе отделение

PINK FLOYD Альбом «Обратная сторона Луны» — акустическое звучание (аранжировка для камерного оркестра И. Камалова)

Исполняет оркестр La Primavera

солистка – Алина Шарипжанова

Подробности – на сайте организаторов

Место проведения: ГБКЗ РТ имени С. Сайдашева

Адрес: г. Казань, 420015, пл. Свободы,



Тел: +7(843) 292 — 17 -17

