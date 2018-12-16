VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ «АБЯЗОВ-ФЕСТИВАЛЬ»: «РОК В КЛАССИКЕ И КЛАССИКА В РОКЕ»

Тема фестиваля 2018 года, который пройдет в Казани с 5 по 16 декабря — синтез классики и рока.
Брендовый музыкальный форум оркестра La Primavera, созданный его художественным руководителем Рустемом Абязовым в 2011 году, проводится в Казани раз в два года.
Проект объединяет разные виды искусств: музыкальное, театральное, хореографическое, живописное, музейное, и жанры: классику, джаз, рок, этно, живопись, песочную анимацию, художественное слово.
Шестой фестиваль посвящен року и называется «РОКовая классика».
В афише этого года – четыре концерта с участием музыкантов Москвы и Казани.
Программа «Рок в Классике и Классика в Роке»
Первое отделение
О. САКМАРОВ Рок-литургия «Пантикапейский дневник»
Исполнители:
Казанский камерный оркестр La Primavera
Художественный руководитель и главный дирижёр – Рустем Абязов
Камерный хор «Гармония» (Казань)
Художественный руководитель Гузель Гимаева
Олег Сакмаров (флейта, саксофон, клавишные, Москва)
Антон Бельский (актёр Театра у Никитских ворот, Москва)
Виталий Погосян (дудук, Санкт-Петербурга)
Победитель всероссийского конкурса «Многоликая гитара» Михаил Фомичев (Москва)
Звезда телешоу «Удивительные люди» Борис Голик (вокал, Москва)
Музыканты групп «Зерна» и «Сакмаров бэнд» Андрей Чуркин и Андрей Дюков (Москва)
Автор видеоряда — актер Антон Сорокин (Таиланд)
Второе отделение
PINK FLOYD Альбом «Обратная сторона Луны» — акустическое звучание (аранжировка для камерного оркестра И. Камалова)
Исполняет оркестр La Primavera
солистка – Алина Шарипжанова
Подробности – на сайте организаторов
Место проведения: ГБКЗ РТ имени С. Сайдашева
Адрес: г. Казань, 420015, пл. Свободы,
Тел: +7(843) 292 — 17 -17
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