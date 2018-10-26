26 окт. 2018

Бизнес-форум «Траектория развития бизнеса. Перезагрузка 2.0»

«Перезагрузка 2.0» — масштабный форум-интенсив по развитию предпринимательских компетенций, который проходит в разных городах России. Цель выступлений 16 спикеров мероприятия – дать участникам знания, способные вывести экономику и бизнес России на новый уровень.

Тематика:

  • Упаковка бизнеса – о новейших технологиях в визуальных коммуникациях (
  • Продвижение бизнеса — о трендах и тенденциях продвижения бренда, управлении рекламными кампаниями
  • Настройка продаж – о техниках звонков, переговоров и аккаунтинга клиентов

Ключевые спикеры:

  • Гарретт Джонстон — Международный специалист по стратегическому маркетингу, автор уникальной концепции «Маркетинг на 360 градусов»;
  • Тина Канделаки — Генеральный продюсер «Матч ТВ», журналист, общественный деятель;
  • Григорий Аветов – ректор Школы Бизнеса «Синергия»; Радислав Гандапас – самый титулованный бизнес-тренер России;
  • Алексей Воронин – эксперт по технологическим трендам и маркетингу будущего
  • Роман Шкут – директор Государственного казенного учреждения «Центр занятости молодежи»

Подробности и условия участия на сайте мероприятия

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