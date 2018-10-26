Бизнес-форум «Траектория развития бизнеса. Перезагрузка 2.0»

«Перезагрузка 2.0» — масштабный форум-интенсив по развитию предпринимательских компетенций, который проходит в разных городах России. Цель выступлений 16 спикеров мероприятия – дать участникам знания, способные вывести экономику и бизнес России на новый уровень.
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