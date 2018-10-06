Конференция по информационной безопасности - "Party Hack 2.0"

6 октября в 12:00 в Университете Иннополиса состоится конференция по информационной безопасности — «Party Hack 2.0».

Это второе мероприятие одноименной инициативной группы. В этот раз будет два потока лекций, workshop, хак-квест, конкурсы и крутые призы. Целый день знаний и практики. Приглашаем к участию всех желающих!

На площадке Университета выступят с докладами эксперты из Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Казани и Иннополиса.

Эксперты – это представители таких компаний и проектов, как: Cryptogramm, UNITS, банка Точка, SimTech, CDNvideo, Ak Bars Digital, DefCon NN.

В рамках мероприятия будут рассмотрены такие темы:

«Подключено неизвестное устройство или рассказ о проблемах в мире IoT»

«Создание собственной antifraud-системы»

«Конвергентные технологий Индустрии 4.0 в кибербезопасности»

«Неуязвимый маркетинг: как не сболтнуть лишнего»

«Инфраструктура: основах безопасности web проектов»

«Безопасность мобильных приложений. Просто о сложном»

«Рассказ про атаки на клиентов банка, а также на сам банк»

«Атака на компанию по-взрослому»

Желающие могут записаться на workshop «Безопасность соединений. Практика для разработчиков и тестировщиков». Для участия в воркшопе обязательно понадобится ноутбук.

Такое опасно пропускать! Регистрируйтесь на мероприятие по ссылке: https://partyhack.ru/. Участие бесплатное.

Дата мероприятия: 6 октября.

Время начала: 12:00.

Место проведения: Университет Иннополис.

Party Hack — это некоммерческая инициатива неравнодушных к информационной безопасности людей.