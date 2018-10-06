6 октября в 12:00 в Университете Иннополиса состоится конференция по информационной безопасности — «Party Hack 2.0».
Это второе мероприятие одноименной инициативной группы. В этот раз будет два потока лекций, workshop, хак-квест, конкурсы и крутые призы. Целый день знаний и практики. Приглашаем к участию всех желающих!
На площадке Университета выступят с докладами эксперты из Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Казани и Иннополиса.
Эксперты – это представители таких компаний и проектов, как: Cryptogramm, UNITS, банка Точка, SimTech, CDNvideo, Ak Bars Digital, DefCon NN.
В рамках мероприятия будут рассмотрены такие темы:
Желающие могут записаться на workshop «Безопасность соединений. Практика для разработчиков и тестировщиков». Для участия в воркшопе обязательно понадобится ноутбук.
Такое опасно пропускать! Регистрируйтесь на мероприятие по ссылке: https://partyhack.ru/. Участие бесплатное.
Дата мероприятия: 6 октября.
Время начала: 12:00.
Место проведения: Университет Иннополис.
Party Hack — это некоммерческая инициатива неравнодушных к информационной безопасности людей.
Регистрирация на мероприятие по ссылке: https://partyhack.ru/.
Участие бесплатное.
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