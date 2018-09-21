Лекторий БИМ-радио: Альбер Марке

Когда его захотели сделать академиком, он чуть было не заболел — протестовал, умолял забыть о нем. Он не писал манифестов и деклараций, не любил спорить и прятался от журналистов. Между тем этот скромный художник — один из наиболее выдающихся французских живописцев XX века.

Излюбленным жанром Альбера Марке был пейзаж. Художник вдохновлялся улицами Парижа, а также видами Неаполя, Гамбурга, Алжира.

Почему Марке, несмотря на яркую цветовую палитру ранних картин, все же нельзя причислять к фовистам, как повлиял на становление художника Гюстав Моро и каковы отличительные черты стиля мастера?



Об этом и многом другом в пятницу 21 сентября в лектории БИМ-радио в 19.00 расскажет бывший преподаватель казанского филиала Суриковской академии, художник театра, кино и анимации, член Союза художников РФ Елена Ермолина.



Место встречи — арт-пространство «Балкон», ул.Пушкина, д.52, 1 подъезд, 3 этаж, вход через большие железные ворота с ул.Горького. Участие платное, запись по тел. +7987 235 73 02. Количество мест ограничено.