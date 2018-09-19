Осенний строительный форум - 2018.

19 – 21 сентября в Казани состоится Осенний строительный форум — 2018. Компании Ассоциации деревянного домостроения приглашаются принять участие.



Осенний строительный форум является практически единственной профессиональной площадкой для диалога специалистов строительной отрасли и ЖКХ с потребителями, работающая в осенний период в Поволжском Федеральном округе, в период, когда идёт активная подготовка к новому этапу строительного сезона, началу массовых внутренних отделочных работ и монтажу инженерных коммуникаций.

Форум проводится при поддержке Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани, Союза Строителей Республики Татарстан и Союза коммунальных предприятий Республики Татарстан



В ПРОГРАММЕ форума:

• Бизнес-встречи, основная цель которых — проведение деловых переговоров, налаживание перспективных партнёрских отношений между представителями предприятий Республики Татарстан и других регионов России;

• Адресные встречи или биржа деловых контактов, которые позволяют максимально эффективно спланировать переговоры во время проведения выставки за счёт предварительно информирования целевых посетителей о каждом участнике выставки;

• «Территория дизайна» — неделя дизайна, которую посетят архитекторы, дизайнеры. Пройдут круглые столы, конференции с участием спикеров из г.Москва, городов России и Европы

• Бизнес-проект «Драйверы российской экономики», расширяющий возможности бизнеса посредством прямого и непосредственного контакта, как со специалистами, так и с простыми потребителями;

• Конкурс «Лучший продукт выставки», основная задача которого выявить среди участников компании, представляющие новейшие прогрессивные технологии в области строительства;

• Конференции с участием авторитетных отраслевых ассоциаций и министерств, тематические семинары, круглые столы;

• Презентации, организованные участниками форума.