19 – 21 сентября в Казани состоится Осенний строительный форум — 2018. Компании Ассоциации деревянного домостроения приглашаются принять участие.
Осенний строительный форум является практически единственной профессиональной площадкой для диалога специалистов строительной отрасли и ЖКХ с потребителями, работающая в осенний период в Поволжском Федеральном округе, в период, когда идёт активная подготовка к новому этапу строительного сезона, началу массовых внутренних отделочных работ и монтажу инженерных коммуникаций.
Форум проводится при поддержке Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани, Союза Строителей Республики Татарстан и Союза коммунальных предприятий Республики Татарстан
В ПРОГРАММЕ форума:
• Бизнес-встречи, основная цель которых — проведение деловых переговоров, налаживание перспективных партнёрских отношений между представителями предприятий Республики Татарстан и других регионов России;
• Адресные встречи или биржа деловых контактов, которые позволяют максимально эффективно спланировать переговоры во время проведения выставки за счёт предварительно информирования целевых посетителей о каждом участнике выставки;
• «Территория дизайна» — неделя дизайна, которую посетят архитекторы, дизайнеры. Пройдут круглые столы, конференции с участием спикеров из г.Москва, городов России и Европы
• Бизнес-проект «Драйверы российской экономики», расширяющий возможности бизнеса посредством прямого и непосредственного контакта, как со специалистами, так и с простыми потребителями;
• Конкурс «Лучший продукт выставки», основная задача которого выявить среди участников компании, представляющие новейшие прогрессивные технологии в области строительства;
• Конференции с участием авторитетных отраслевых ассоциаций и министерств, тематические семинары, круглые столы;
• Презентации, организованные участниками форума.
Подробнее о мероприятии: http://www.expokazan.ru/news/mezhdunarodnyj-osennij-stroitelnyj-forum-vse-ot-stroitelnyh-i-otdelochnyh-materialov-do-master-klassov-po-dizajnu-i-intereru
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.