Лекторий БИМ-радио: танец в кино

Лекторий БИМ-радио расскажет о значении танца в кинематографе

«Танец — украшение любого фильма. Запомнившийся танец — его визитная карточка», считает портал онлайн-кинотеатра ivi.ru. С этим трудно не согласиться. Однако очень редко танец служит просто украшением фильма, чаще всего – несет большую смысловую нагрузку: характеризует ситуацию, взаимоотношения между персонажами, служит дальнейшему развитию сюжета. И все это без слов.



Так, например, в «Родне» Сергея Михалкова танец ярко демонстрирует зрителю противостояние главных героев. У Даррена Аронофски в «Черном лебеде» – это лебединая песнь героини, гимн ее одержимости сценой. Вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» Эмиля Лотяну – это прощание со счастливой жизнью. А твист в исполнении главных героев «Криминального чтива» Квентина Тарантино подводит нас к дальнейшим событиям, которых без этого танца бы не произошло.



О роли и значении танца в кино, об эффекте, который дает синтез этих двух искусств, речь пойдет (с просмотром лучших образцов жанра) в пятницу 14 сентября в 19.00 в лектории БИМ-радио.



Лекцию прочитает киновед, историк кино, программный директор X Международного молодежного кинофестиваля в Казани Адиля Хайбуллина.

Место встречи – арт-пространство «bалкон», ул.Пушкина, д. 52, 1 подъезд, 3 этаж, вход с ул.Горького.



Участие платное. Запись по тел.+7987 235 73 02 обязательна.