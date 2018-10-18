Конференция по информационной безопасности Road Show SearchInform в Казани

18 октября в Казани пройдет бесплатная конференция Road Show SearchInform, посвященная защите от внутренних угроз. Это серия мероприятий, которые проводятся в городах России и СНГ с 2011 года и ежегодно собирают в залах и за онлайн-трансляцией около трех тысяч человек. Темой Road Show SearchInform в этом году стала «Трансформация ИБ: ключевые инструменты защиты от внутренних угроз».
Конференция соберет экспертов и практиков в сфере информационной безопасности, которые представят новые решения в области информационной, экономической и кибербезопасности, а также озвучат прогнозы по актуальным угрозам на 2019 год.
Программа Road Show SearchInform-2018
Дата: 18 октября, начало в 14:00
Место: «Шаляпин Палас Отель», «Большой конференц-зал им. Шаляпина Ф.И.», ул. Университетская, 7
Конференция бесплатная, необходима регистрация на сайте или по телефону +7 (499) 703-04-57 (доб. 132).
Конференция бесплатная, необходима регистрация на сайте или по телефону +7 (499) 703-04-57 (доб. 132).
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