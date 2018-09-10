Ежегодная конференция по биотехнологиям – БИОТЕХМЕД 2018

В 2018 году в Геленджике состоится третий ежегодный форум по биотехнологиям – БИОТЕХМЕД, который пройдет при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства здравоохранения РФ, Министерства сельского хозяйства РФ и Госкорпорации «Ростех».

Форум БИОТЕХМЕД – главная площадка по обсуждению актуальных вопросов биомедицинской отрасли, диалога между государством и бизнесом, определяющего дальнейшее ее развитие. Мероприятие объединяет в себе возможности как научного форума в части экспертного обмена мнениями, так и экспозиционного пространства.

Флагманской темой станет цифровое здравоохранение, а именно: цифровизация и персонифицированная медицина – два тренда отрасли. Ключевыми темами обсуждения станут: вопросы экспорта фармацевтической продукции, преимущества цифровой медицины и вопросы стандартизации оказания медицинских услуг в цифровом виде, развитие технологий в сфере телемедицины и готовность технологической инфраструктуры к работе в новом формате, а также взаимодействие государства и бизнеса при реализации проектов в сфере цифровой медицины и другие вопросы. Темой пленарного заседания станет обсуждение задач и перспектив биотехнологий и медицины в горизонте 2030–2035 годов.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте конференции.



