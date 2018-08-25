25 авг. 2018

Интенсив школы «ИКРА» «Сторителлинг»

25 и 26 августа в Казани пройдет интенсив о сторителлинге. Знаниями поделится Марина Норина, которая больше 8 лет работала креатором, копирайтером и сценаристом в агентствах Red Keds, Milk, Progression с такими брендами, как Momondo, Yota, Kaspersky, «Добрый», Durex.

Сторителлинг — искусство придумывания историй, которое поможет в создании рекламы, роликов, фильмов и просто интересных текстов. Марина Норина даст информацию о том, как создать героя истории, конфликт, сюжет. На практических занятиях можно будет применить полученные знания и создать первую историю бренда или личности.

Интенсив «Сторителлинг» будет полезен для копирайтеров, сценаристов, креаторов, маркетологов и всех тех, кто хочет научиться правильно рассказывать истории.



Узнать подробности и записаться на интенсив можно по ссылке.





Контакты

«Grow up»
г. Казань, ул. Айвазовского, д. 3а

8 (800) 707-03-85
svetlana@immotion.me
Светлана, менеджер курса
с 11:00 до 19:00 в будние дни

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