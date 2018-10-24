«HORECA by Kazan 2018. Hospitality&Gastro EXPO»

24-26 октября Казань в третий раз станет центром притяжения гуру ресторанного и гостиничного бизнеса со всей России: за прошедшие мероприятия выставку посетило более 7000 человек — специалистов и профессионалов индустрии гостеприимства и кулинарии.

МИССИЯ 2018

В этом году миссия мероприятия – фазовый переход от успеха в бизнесе к успеху и удовольствию в жизни, от эффективной команды к эффективному бизнесу. Выходя на новый уровень, нужно стать не просто профессионалом, но привести в порядок свою жизнь.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Для личной эффективности и вдохновения мы разработали специальную деловую программу, которая поможет повысить свои личные и профессиональные качества на любом уровне подготовки: от собственника/инвестора до официанта и бармена. На нескольких тематических площадках пройдут заседания и диалоги с властью на актуальные для бизнеса темы, в специальном лектории для «Знатоков» пройдут тематические лекции и сессии для действующих бизнесменов и топ-менеджеров, а в зале «ИНКУБАТОР» — интенсивная подготовка линейных специалистов, а также разработка старт-ап проектов для начинающих предпринимателей.

Изюминкой деловой программы станет реальная практическая работа в третий день выставки во всех залах!

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

Уже по традиции, на площадке выставки пройдет целая серия профессиональных конкурсов: барменов, поваров и шеф-поваров, кондитеров, пиццайоло, бариста. Уже скоро мы запустим набор участников по профессиональным дисциплинам!

ЭКСПОЗИЦИЯ

Для повышения эффективности и снижения издержек бизнеса, мы создаем экспозицию лучших поставщиков и производителей для сегмента HoReCa из разных стран и городов: Шотландия, Англия, Япония, Италия, Армения, Северная Осетия, Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Челябинск, Казань, Нижнекамск, Альметьевск и других, – более чем на 3500 кв.м. выставочной площади. Это отличная возможность для действующих и открывающихся объектов ресторанной и гостиничной индустрии подобрать для себя наилучших партнеров для эффективного сотрудничества, а для производителей и поставщиков — всего за 3 дня работы на выставке познакомиться со всем рынком Татарстана и Поволжья.



Подробности по ссылке.



