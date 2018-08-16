​V Международный авиатранспортный форум «МАТФ»

V Международный авиатранспортный форум «МАТФ» состоится в Ульяновске с 16 по 18 августа 2018 года и станет крупнейшим за всю историю проекта. Деловую программу юбилейного МАТФ готовит Программный комитет из ведущих национальных экспертов при участии представителей федеральных министерств, госкорпораций, бизнес-консультантов, зарубежных отраслевых специалистов. Организатором МАТФ традиционно является Правительство Ульяновской области при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства транспорта Российской Федерации.

Впервые МАТФ пройдет на территории Портовой особой экономической зоны «Ульяновск» – уникального технопарка, расположенного на территории, прилегающей к международному аэропорту «Ульяновск-Восточный». Основной задачей Форума станет систематизация существующих в России и мире бизнес-практик в области авиастроения, их анализ и формирование рекомендаций для эффективной кооперации всех участников отрасли.

Международный конгресс в рамках МАТФ примет более 500 делегатов – руководителей предприятий авиаотрасли, участников кооперации по ведущим авиационным проектам России, представителей образовательного и научного сообщества, глав субъектов РФ, заинтересованных в развитии авиационных активов своих территорий.

Дебютом в программе МАТФ станет Форум авиационных регионов, на котором субъекты Российской Федерации обсудят необходимые требования и возможности развития инфраструктуры для решения крупных производственных задач.

Выставка «Инновации в авиации» станет главной b2b-площадкой России в 2018 году для презентации товаров, услуг и сервисов российских и зарубежных компаний гражданской авиации. На выставке также будут представлены новейшие разработки в области беспилотных авиационных систем и композиционных материалов, презентованы модели сотрудничества по подготовке инженерно-управленческих кадров, продемонстрированы перспективные производственные проекты и возможности кооперации, а также практики по формированию необходимых условий для их реализации.

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