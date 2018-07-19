Мастер-класс "Специально для владельцев торговых знаков"

Приглашают правообладателей товарных знаков и всех, кто неравнодушных к защите собственного бренда
О чем расскажут:
СПИКЕР
Григорий Бусарев, патентный поверенный РФ с 2003 года.Основатель и руководитель агентства «Артпатент». Практикующий юрист в сфере защиты товарных знаков, изобретений, авторских прав, управления интеллектуальной собственностью. Преподаватель Высшей школы бизнеса КФУ
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