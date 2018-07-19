19 июля 2018

Мастер-класс "Специально для владельцев торговых знаков"

Приглашают правообладателей товарных знаков и всех, кто неравнодушных к защите собственного бренда

О чем расскажут:

  • «Найти и уничтожить!» Что может потребовать владелец товарного знака от нарушителя.
  • «Хочу 5 000 000 рублей!» Сколько вы можете потребовать за незаконное использование товарного знака и как это обосновать в суде. Последняя судебная практика. Товарный знак против фирменного наименования юридического лица.
  • Как выиграть в суде. Правильный иск и роковые ошибки владельца товарных знаков. Слабые места вашего товарного знака. Особенности споров по доменным именам.
  • 5 способов аннулировать чужой товарный знак (или потерять свой).
  • Хочешь сохранить бренд — используй! Аннулирование товарного знака в связи с неиспользованием. Как защититься.
  • «Враг внутри!» Внутрикорпоративные споры за бренд или «кража» товарного знака директором. Как защититься.
  • Проблемы роста бренда. Почему следить за изменениями товарного знака жизненно важно для вашего бренда.
  • Лицензии на товарный знак. Какая польза от «аренды» товарного знака и особенности составления договоров.
  • Сколько стоит ваш товарный знак? Зачем нужна оценка товарного знака и как считается стоимость.

СПИКЕР

Григорий Бусарев, патентный поверенный РФ с 2003 года.Основатель и руководитель агентства «Артпатент». Практикующий юрист в сфере защиты товарных знаков, изобретений, авторских прав, управления интеллектуальной собственностью. Преподаватель Высшей школы бизнеса КФУ

Контакты

Регистрация на мастер-класс по телефону +7 904 66 44 248, либо по почте kseniya@artpatent.ru

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