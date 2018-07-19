Бизнес-форум «Финансирование реального сектора экономики-2018»

19 июля 2018 г. в Москве состоится рабочая сессия «Финансирование новой инфраструктуры. Пространственное развитие территорий». Мероприятие пройдет в рамках деловой программы Бизнес-форума «Финансирование реального сектора экономики».

Эксперты рынка обсудят вопросы доступного кредитования строительного сектора, развития механизма проектного финансирования крупных и капиталоемких проектов, а также пространственного развития территории и создания в регионах новой инфраструктуры.

Участникам сессии также представят крупнейшие транспортно-инфраструктурные и инвестиционно-строительные проекты страны, включая объекты «Новой Москвы» и регионов России, реализуемые в рамках государственно-частного партнерства.

Кроме того, гостей Форума ждут пленарная сессия «Открытый диалог с государством: инструменты поддержки региональных проектов российского бизнеса», отраслевые заседания, выставочная экспозиция «Реальный сектор экономики: проектные инициативы регионов» и нетворкинг-зона для поиска новых партнеров и заказчиков в формате «1+1».

К участию в качестве ключевых спикеров сессии ожидаются представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Федерального дорожного агентства, государственных институтов развития и крупных российских банков, таких как Внешэкономбанк, Сбербанк, Газпромбанк, Российский Капитал и др.

Напомним, что инфраструктурное развитие страны Президент России назвал одним из главных приоритетов работы Правительства Российской Федерации на ближайшие годы. Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», подписанный Владимиром Путиным 7 мая 2018 года, включает в себя решение задач по обеспечению инфраструктурных проектов доступным финансированием.

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