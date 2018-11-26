КОНГРЕСС ПО НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ И НЕФТЕХИМИИ: РОССИЯ И СНГ

Модернизация российских НПЗ в последние годы натерпелась многого — санкции, перенесение сроков, отказ от проектов и, как следствие, резкий спад темпов. Какую роль в процессе играет импортозамещение и как российские компании справляются с ситуацией?

Санкции и бюрократические проволочки затрудняют сотрудничество с зарубежными компаниями, поставки технологий и катализаторов. Это влечет за собой возможности для подъема отечественного рынка и для оптимизации затрат. Конечно, компаниям придется потратить время на проверку бизнес процессов и искать новые пути взаимодействия с иностранными партнерами. К примеру, российские катализаторы сейчас на хорошем счету: доля импорта за 2015-2017 годы по катализаторам нефтепереработки снизилась с 62,5% до 37%, по катализаторам нефтехимии с 64,3% до 26,5%. Интенсивно разработками в этой области занимаются Институт катализа СО РАН, Институт проблем переработки углеводородов и другие проектные институты. Однако, вопрос использования опыта и технологий зарубежных партнёров остается открытым. В частности процесс замедленного коксования — самый надежный и низко инвестиционный в глубокой переработке — получил весьма скромное распространение в отечественном производстве, в отличие от американских коллег.

Как компаниям сектора перестать гадать, что будет дальше и подготовиться к меняющимся условиям? Одна из возможностей адаптироваться — обмен опытом и рабочими кейсами с российскими и зарубежными коллегами. Для достижения этой цели эффективны мероприятия закрытого типа, где участниками являются руководители крупнейших компаний и представители государственных структур. На конгрессе по нефтепереработке и нефтехимии «PRC Russia & CIS 2018» докладчики из «Лукойл», «Газпромнефть», KBR, Petrofac, проектных институтов разработок и другие представители индустрии сфокусируют свое внимание на вопросе импортозамещения, осветят технологии углубления переработки, цифровую трансформацию, оптимизацию управления активами, экологичность производства, привлечение инвестиций и другие важные аспекты сектора downstream.



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