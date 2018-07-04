4 этап 1/8 финала Чемпионата мира «Бои по правилам TNA на кубок TATNEFT» (сезон 2018)

4 июля 2018 года в «Татнефть Арене» пройдёт заключительный, четвёртый этап 1/8 финала чемпионата мира «Бои по правилам TNA» на Кубок TATNEFT. В нём примут участие 12 бойцов из 8 стран — Алжира, Белоруссии, Камеруна, Молдавии, Нидерландов, России, Франции и Украины. Пройдёт шесть поединков, по два в каждой весовой категории: до 70 кг, до 80 кг и свыше 80 кг.

Категория до 70 кг. Звезда прошлого сезона «Боёв TNA» — боец из Чечни Сайфуллах Хамбахадов в этом году вновь попытается завоевать пояс чемпиона. Напомним, в прошлом году после череды успешных побед он уступил в финале Илье Фрейманову. В этом этапе Хамбахадов стартует с поединка с Дамьеном Казамбо. Казамбо – опытный боец из Франции, который в числе прочих заслуг в этом году уже стал чемпионом мира по муай тай (WMO). Во второй паре легковесов чемпион России по кикбоксингу в разделе К-1 20 (WAKO) за 2016 год Владислав Украинец сразится с белорусом Олегом Лихторовичем, тожечемпионом по кикбоксингу в разделе К-1 (WAKO), но только Белоруссии.

Категория до 80 кг. Спустя четыре года возвращается на казанский ринг 36-летний французский боец Шейк Сидибе. Он принимал участие в «Боях TNA» трижды – в сезоне 2011-го, в 2012-2013 годах и в 2014-м, но дальше ¼ финала не выходил. В прошлом году Сидибе стал чемпионом мира по муай тай, а теперь собирается вновь попытать счастье на Кубке «Татнефти». Против него выступит Константин Русу из Молдавии, который в прошлом сезоне вылетел из второго этапа ¼ финала после нокаута от Дмитрия Меньшикова. Ещё один знакомый зрителям боец — Владимир Дегтярёв. Он успешно выступал в прошлом сезоне, пока в полуфинале его не победил будущий чемпион Шер Мамазулунов. 4 июля он выйдет на ринг против белоруса Евгения Мягкова.

Категория свыше 80 кг . Два новичка TNA — Элдар Оливейра Гарсиа из Нидерландов и Юрий Горбенко из Украины сойдутся в бое тяжеловесов. 30-летний Гарсиа выиграл в прошлом году профессиональный турнир FIGHT NIGHT, а до этого дважды становился чемпионом Стран Бенилюкса по кикбоксингу в разделе К-1. Горбенко – многократный чемпион мира по муай тай и кикбоксингу, а также чемпион мира по ММА по версии WMMAFC этого года.Во второй паре опытный боец из Алжира Сейф Хамаили сразится с Даниэлем Ленти из Камеруна. 36-летний Ленти принимал участие в «Боях TNA» в 2015 году и проиграл Роману Крикле в финале. В этом году у него есть шанс попробовать всё снова и надеть, наконец, пояс чемпиона TNA.

Напомним, по итогам трёх предыдущих этапов в четверть финала вышли:

в категории до 70 кг: Роман Маилов (Россия), Рустам Базаров (Россия), Тадеаш Ружечка (Чехия) и Ассуйк Юсеф (Дания), Иван Кондратьев (Россия) и Владимир Кузьмин (Россия);

в категории до 80 кг: Али Эль Амери (Марокко), Александр Дмитренко (Россия), Матей Козубовский (Чехия) и Шер Мамазулунов (Узбекистан), Виктор Монфорт (Испания) и Дмитрий Меньшиков (Россия);

в категории свыше 80 кг: Мурад Азимов (Узбекистан), Адель Зарипов (Россия), Фабио Касстелло Кваси (Нидерланды) и Игорь Дармешкин (Россия), Константин Глухов (Латвия) и Кирилл Корнилов (Россия).

Начало бойцовского вечера – в 19.00

Участники IVэтапа 1/8 финала «Бои по правилам ТNAна Кубок TATNEFT» (сезон 2018 г.)

Весовая категория до 70 кг

Сайфуллах Хамбахадов (Россия) Псевдоним: Surkho Город: Грозный Клуб: Kickboxing Club Akhmat Возраст: 24 года Вес: 70 кг Рост: 175 см Стиль: кикбоксинг, муайтай Титулы: чемпион Кубка мира по кикбоксингу в разделе К-1 2012, 2014 (WAKO), чемпион Чечни по кикбоксингу в разделе К-1 2011-2014, чемпион Кубка России по кикбоксингу в разделе К-1 2014 (WAKO), чемпион турнира АСВ 2015, финалист Чемпионата Мира «Бои по правилам TNA на кубок TATNEFT» 2017. Боев всего (F): 29 Побед (W): 22 Из них нокаутом (Ko): 7 Проиграл (L): 7 Ничья (D): 0 Дамьен Казамбо (Франция) Город: Париж Клуб: Mahmoudi Gym Возраст: 25 лет Вес: 70 кг Рост: 179 см Стиль: муайтай Титулы: чемпион Реюньон по муайтай 2014-2017 (FFKMDA), чемпион Реюньон по кикбоксингу в разделе К-1 2015 (FFKMDA), чемпион стран Индийского океана по муайтай 2016, чемпион стран Индийского океана по кикбоксингу в разделе К-1 2015, чемпион Франции по муайтай 2014 (FFKMDA), чемпион мира по муайтай 2018 (WMO) Боев всего (F): 22 Побед (W): 18 Из них нокаутом (Ko):11 Проиграл (L): 4 Ничья (D): 0

Владислав Украинец (Россия) Прозвище: Опасный Город: Соликамск Клуб: TUFF Guy Возраст: 25 лет Вес: 70 кг Рост: 178 см Стиль: кикбоксинг Титулы: чемпион России по кикбоксингу в разделе К-1 2016 (WAKO), чемпион и финалист Кубков мира по кикбоксингу в разделе К-1 2015- 2017 (WAKO), финалист Чемпионата Европы по кикбоксингу в разделе К-1 2016 (WAKO) Боев всего (F): 5 Побед (W): 5 Из них нокаутом (Ko): 1 Проиграл (L): 0 Ничья (D): 0 Олег Лихторович (Белоруссия) Город: Минск Клуб: GRYDIN GYM Возраст: 19 лет Вес: 70 кг Рост: 170 см Стиль: муайтай, кикбоксинг Титулы: чемпион мира по муайтай среди юниоров 2015 (ИФМА), победитель чемпионата мира по муайтай среди юниоров 2014 (ИФМА), чемпион Белоруссии по кикбоксингу в разделе К-1 2018 (WAKO), вице-чемпион Белоруссии по муайтай 2018 (ИФМА) Боев всего (F): 9 Побед (W): 9 Из них нокаутом (Ko): Проиграл (L): 0 Ничья (D): 0

Весовая категория до 80 кг

Шейк Сидибе (Франция) Город: Париж Клуб: Club Team JAMES Возраст: 36 лет Вес: 80 кг Рост: 185 см Стиль: муайтай, кикбоксинг Титулы: чемпион мира по кикбоксингу 2013 (FIBA), чемпион мира по муайтай 2013 (WMF), чемпион мира по муайтай 2014 (WBC), чемпион мира по муайтай 2015 (WMC), чемпион мира по муайтай 2017, участник Чемпионата мира «Бои по правилам TNA на кубок TATNEFT» 2011, 2012, 2014 годов. Боев всего (F): 84 Побед (W): 66 Из них нокаутом (KO): 28 Проиграл (L): 16 Ничьи (D): 2 Константин Русу (Молдавия) Прозвище: Bonecrusher Страна: Молдавия Город: Кишинёв Клуб: LION Gym Возраст: 24 года Вес: 77 кг Рост: 180 см Стиль: кикбоксинг, микс файт Титулы: чемпион Молдавии по кикбоксингу в разделе К-1 2014-2016 годов (WAK-1), чемпион Европы по кикбоксингу в разделе К-1 2015 (WAK-1), чемпион профессионального турнира «GP TRACIA 33» 2016. чемпион профессионального турнира KOK WORLD GP 2017 (WAK-1). Боев всего (F): 9 Побед (W): 7 Из них нокаутом (KO): 4 Проиграл (L): 1 Ничьи (D): 1

Владимир Дегтярёв (Россия) Город: Самара, Волгоград Клуб: Волгоградская Федерация Кикбоксинга Возраст: 25 лет Вес: 80 кг Рост: 185 см Стиль: кикбоксинг Титулы: мастер спорта России по кикбоксингу, победитель первенства мира по кикбоксингу в разделе К-1 2010 (WAKO), призер чемпионата Европы 2014 по кикбоксингу в разделе К-1 (WAKO), чемпион России по кикбоксингу в разделе К-1 2014 (WAKO), чемпион Кубка России по кикбоксингу в разделе К-1 2015 (WAKO). Боев всего (F): 13 Побед (W): 9 Из них нокаутом (KO): 4 Проиграл (L): 4 Ничьи (D): 0 Евгений Мягков (Белоруссия) Город: Минск

Возраст: 27 лет Вес: 80 кг Рост: 177 см Стиль: кикбоксинг К-1



Боев всего (F): 1 Побед (W): 0 Проиграл (L): 0 Ничьи (D): 0

Весовая категория свыше 80 кг

Элдар Оливейра Гарсиа (Нидерланды) Город: Ротердам Клуб: Garcia sport coach Возраст: 30 лет Вес: 120 кг Рост: 190 см Стиль: муайтай, кикбоксинг Титулы: чемпион Голландии по кикбоксингу в разделе К-1 2015, чемпион Стран Бенилюкса по кикбоксингу в разделе К-1 2014 и 2016, победитель профессионального турнира FIGHT NIGHT 2017. Боев всего (F): 13 Побед (W): 9 Из них нокаутом (Ko):1 Проиграл (L): 4 Ничьи (D): 0 Юрий Горбенко (Украина) Город: Киев Клуб: Street Fighters Возраст: 37 лет Вес: 100 кг Рост: 183 см Стиль: ММА, кикбоксинг, муайтай Титулы: чемпион мира по муайтай (WMF) 2008, чемпион мира по кикбоксингу в разделе K-1) 2009 (WAKO), чемпион Кубка мира по кикбоксингу в разделе лоу-кик 2010, 2011 (WAKO), чемпион Украины по ММА 2013, 2015, 2016, чемпион мира по ММА по версии WMMAFC 2018 Боев всего (F): 35 Побед (W): 23 Из них нокаутом (Kо): 7 Проиграл (L):12 Ничьи (D): 0

Сейф Хамаили (Алжир) Прозвище: TheSWORD Город: Алжир Клуб: Hennion-Gym Возраст: 29 лет Вес: 100 кг Рост: 188 см Стиль: кикбоксинг, муайтай Титулы: чемпион Франции по муайтай 2012, 2013 (FMTL), чемпион Европы по кикбоксингу в разделе К-1 среди профессионалов 2013, 2014 годов (WAKO), чемпион мира по муайтай 2014 (WMF), чемпион мира по кикбоксингу в разделе К-1 2015 (WLF) Боев всего (F): 38 Побед (W): 32 Из них нокаутом (KO): 26 Проиграл (L): 5 Ничьи (D): 1 Даниэль Ленти (Камерун) Город: Яунде Клуб: Club TEAM JAMES Возраст: 36 лет Вес: 114 кг Рост: 188 см Стиль: кикбоксинг, муайтай Титулы: чемпион Камеруна по кикбоксингу в разделе К-1 2009, 2010, 2011, 2012 (WAKO), чемпион Африки по кикбоксингу в разделе К-1 2008, 2012 (WAKO) чемпион Франции по муайтай 2009, 2010, 2012, 2013, финалист чемпионата мира «Бои по правилам TNA на кубок TATNEFT» 2015 года Боев всего (F): 96 Побед (W): 77 Из них нокаутом (Ko): 32 Проиграл (L): 13 Ничья (D): 6

Справка. «Бои по правилам TNA на кубок TATNEFT» — смесь боевых искусств: киокушинкай, муай-тай и кикбоксинга. Турнир проводится по жёстким патентованным правилам. Участвуют 48 спортсменов в трёх весовых категориях — до 70, до 80 кг и свыше 80 кг. Бойцовский сезон поделен на этапы — 1/8 финала, ¼ финала, полуфинал и финал. Чтобы стать обладателем главных призов TNA– пояса чемпиона, кубка в виде нефтяной вышки и солидной денежной премии, бойцы должны одержать победу во всех четырех этапах. Победа засчитывается после нокдауна или нокаута, либо по итогам четвёртого дополнительного раунда.