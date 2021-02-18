Новичков Виталий Леонидович
Общая информация
Родился 17 ноября 1978 года в г. Чистополь.
Образование
2001 — окончил Казанскую государственную сельскохозяйственную академию, агрономия.
Трудовая деятельность
2001 г. — старший лаборант кафедры Плодоовощеводства Казанской государственной сельскохозяйственной академии.
2001-2002 гг. — ассистент кафедры Плодовощеводства Казанской государственной сельскохозяйственной академии.
2002-2003 гг. — ассистент кафедры Ботаники и физиологии растений Казанской государственной сельскохозяйственной академии.
2004 г. — менеджер ООО «Зиннат».
2004-2005 гг. — заведующий складом ООО «Зиннат Интерьер опт».
2006 г. — ведущий консультант сектора зерновых культур отдела внедрения ресурсосберегающих технологий министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.
2007-2008 гг. — ведущий консультант сектора зерновых культур отдела развития отраслей земледелия министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.
2008-2010 гг. — ведущий советник сектора кормопроизводства отдела развития земледелия министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.
2010 г. — заведующий сектора кормопроизводства министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.
2011-2012 гг. — заместитель начальника отдела развития отраслей земледелия министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.
2012 г. — заведующий сектором кормопроизводства министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.
2014-2017 гг. — начальник отдела развития отраслей земледелия.
2017-2020 гг. — начальник филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственная комиссия по испытанию и охране селекционных достижений» по РТ.
С 2021 г. — руководитель филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» по РТ.
Награды и звания
Награжден благодарностью министерства сельского хозяйства и продовольствия (2010, 2011, 2012 г. г.), благодарностью министерства сельского хозяйства РФ (2015 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420059, ул. Даурская, д.14.
- Телефон: (843) 277-82-09
- Email: rscrt@mail.ru
Дата последнего обновления: 18.02.2021