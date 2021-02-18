Новичков Виталий Леонидович

Общая информация

Родился 17 ноября 1978 года в г. Чистополь.

Образование

2001 — окончил Казанскую государственную сельскохозяйственную академию, агрономия.

Трудовая деятельность

2001 г. — старший лаборант кафедры Плодоовощеводства Казанской государственной сельскохозяйственной академии.

2001-2002 гг. — ассистент кафедры Плодовощеводства Казанской государственной сельскохозяйственной академии.

2002-2003 гг. — ассистент кафедры Ботаники и физиологии растений Казанской государственной сельскохозяйственной академии.

2004 г. — менеджер ООО «Зиннат».

2004-2005 гг. — заведующий складом ООО «Зиннат Интерьер опт».

2006 г. — ведущий консультант сектора зерновых культур отдела внедрения ресурсосберегающих технологий министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

2007-2008 гг. — ведущий консультант сектора зерновых культур отдела развития отраслей земледелия министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

2008-2010 гг. — ведущий советник сектора кормопроизводства отдела развития земледелия министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

2010 г. — заведующий сектора кормопроизводства министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

2011-2012 гг. — заместитель начальника отдела развития отраслей земледелия министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

2012 г. — заведующий сектором кормопроизводства министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

2014-2017 гг. — начальник отдела развития отраслей земледелия.

2017-2020 гг. — начальник филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственная комиссия по испытанию и охране селекционных достижений» по РТ.

С 2021 г. — руководитель филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» по РТ.

Награды и звания

Награжден благодарностью министерства сельского хозяйства и продовольствия (2010, 2011, 2012 г. г.), благодарностью министерства сельского хозяйства РФ (2015 г.).

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