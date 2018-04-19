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МО Заинский муниципальный район РТ

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МО Заинский муниципальный район РТ

Общая информация

Центром муниципального образования «Заинский район» является город Заинск. В Заинском районе 23 сельских поселений.

Структура органов местного самоуправления района: Совет района, Глава района, Совет города, Исполнительный комитет района, Исполнительный комитет города.

Руководитель -Каримов Разиф Галиевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Заинск
  • Адрес: 423520, г. Заинск, ул. Крупской, д. 6
  • Телефон: (85558) 3-58-08
  • Email: zai@tatar.ru
  • Сайт: www.zainsk.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 19.04.2018

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