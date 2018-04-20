МО Город Иннополис РТ
Общая информация
Муниципальное образование «город Иннополис» образовано в 2014 году, входит в состав Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан».
Структура органов местного самоуправления района:
— Сход граждан, осуществляющий полномочия представительного органа;
— Глава муниципального образования – Мэр города Иннополиса;
— Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган) – Исполнительный комитет города Иннополиса
Руководитель — Шагалеев Руслан Ринатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Верхний Услон
- Адрес: г.Иннополис, ул. Университетская, д. 1, каб. 449
- Телефон: (843) 212-27-24
- Email: R.Shagaleev@innopolis.ru
- Сайт: www.innopolis.com
Дата последнего обновления: 20.04.2018