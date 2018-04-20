Список компаний

МО Город Иннополис РТ

Гос. ведомства, Администрации районов республики
МО Город Иннополис РТ

Общая информация

Муниципальное образование «город Иннополис» образовано в 2014 году, входит в состав Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан».

Структура органов местного самоуправления района:

— Сход граждан, осуществляющий полномочия представительного органа;

— Глава муниципального образования – Мэр города Иннополиса;

— Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган) – Исполнительный комитет города Иннополиса

Руководитель — Шагалеев Руслан Ринатович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Верхний Услон
  • Адрес: г.Иннополис, ул. Университетская, д. 1, каб. 449
  • Телефон: (843) 212-27-24
  • Email: R.Shagaleev@innopolis.ru
  • Сайт: www.innopolis.com

Дата последнего обновления: 20.04.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам