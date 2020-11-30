Итоги дня: в Иннополисе построят новый ЖК, в Уфе отпразднуют 450-летие, аномальные морозы в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 30 ноября.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон об утверждении бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Доходы бюджета в следующем году составят 274,6 млрд рублей, расходы — 281,6 млрд рублей. Дефицит составит 7 млрд рублей.
- Президент России Владимир Путин сегодня подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2024 году 450-летия с основания Уфы. Оргкомитет возглавит вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
- Роспотребнадзор будет бороться с очередями на катках новыми ограничениями. На всех катках и лыжных базах, в зоне покупки билетов и раздевалках, введут ограничения по количеству посетителей. Она сообщила, что ведомство будет рекомендовать ввести предварительную электронную запись или приобретение электронных билетов.
- Чистая прибыль «Татнефти» (MOEX: TATN) в III квартале текущего года составила 35,745 млрд рублей против 17,6 млрд рублей во II квартале и 58,4 млрд рублей годом ранее. По сравнению с тем же периодом прошлого года чистая прибыль компании за 9 месяцев снизилась на 54,5%, то есть до 78,597 млрд рублей.
- Дело бывшего директора школы №167 Лилии Хасановой, признавшейся в семи взятках 10—25 тысяч рублей за прием учеников в первые классы закончилось сегодня судебным штрафом в 100 тысяч рублей. Хасанова полностью признала вину и просила суд удовлетворить ходатайство своего адвоката о прекращении дела с назначением судебного штрафа. В последнем слове она напомнила суду о своих заслугах в сфере образования и благотворительности.
- В Казани 25-летний сотрудник инкассаторской службы госпитализирован с огнестрельным ранением в голову. Инкассатор остановил автомобиль на дороге, а затем раздался звук выстрела. Его состояние до сих пор неизвестно. По факту ранения СУ СК РФ по РТ проводит следственную проверку. Вечером СМИ сообщили о смерти мужчины.
- Центробанк ожидает сокращение ВВП в России в 2020 году на 4%. В первом квартале 2021 года ЦБ РФ ожидает возобновление восстановительного роста. По мнению регулятора, ухудшение эпидемиологической ситуации продолжит влиять не деловую активность, однако не так сильно, как во время самоизоляции.
- Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев сообщил, что до 2024 года в городе появится около 10 тысяч квартир, что позволит увеличить население города до 30 тысяч человек. Один из резидентов — компания «З-сити» объявила о планах строительства жилой инфраструктуры в Иннополисе.
- Президент компании «Ростагроэкспорт» и основатель бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров умер от COVID-19 в ночь на 30 ноября. Коронавирус у бизнесмена подтвердился 7 ноября, 29 ноября он был госпитализирован в тяжелом состоянии.
- Арендаторы «Новой Туры» бьются с бывшим оператором комплекса за обеспечительные взносы. Договор между владельцем комплекса «Новая Тура», одноименной управляющей компанией, и бывшим генеральным арендатором и оператором комплекса ООО «Барсил» официально расторгнут в судебном порядке. Однако еще когда «Барсил» стал генарендатором комплекса, торгующие там предприниматели — субарендаторы — перечислили компании обеспечительные взносы в размере 100 тысяч рублей.
- Депутат Государственной думы от Татарстана, бывший глава регионального Минмола, экс-министр спорта РТ Марат Бариев заболел коронавирусной инфекцией. Член нижней палаты парламента рассказал, что болеет уже вторую неделю.
- Американский толковый словарь Мерриама-Вебстера назвал слово 2020 года — «пандемия». Оно выбирается, на основании статистического анализа слов, которые чаще всего ищут пользователи.
- На территории московского Кремля сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) совершил самоубийство во время несения службы. СМИ сообщают, что покончивший с собой не имел отношения к подразделению, занимающемуся личной охраной президента России Владимира Путина, однако подобная информация фигурирует в телеграм-каналах
- Синоптики Татарстана рассказали, что со среды в республике ожидается резкое похолодание. В первый день декабря Татарстан будет находится на периферии гребня сибирского антициклона, осадков также не ожидается, но утром и ночью возможен туман. Температуры воздуха ночью понизятся до -15 градусов (при прояснениях до -21 градуса), днем — от -6 до -11 градусов.
- Американская компания Moderna сообщила, что разработанная ею вакцина против тяжелых форм коронавируса эффективна на 100%. В целом препарат показал эффективность на 94,1%. В исследовании американской вакцины приняли участие более 30 тыс. человек. Из них только 19 испытавших препарат впоследствии заразились COVID-19, но перенесли его в легкой форме.
- В Иннополисе разработают систему беспилотного движения в метро Казани и единую платформу для зарядки электромобилей по РФ. Разработкой комплексной системы по организации беспилотного движения в метро Казани займется компания «РэйлНекст». Планируется модернизировать системы связи, управления движением, безопасности состава на линии.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан Город Иннополис РТШагалеев Руслан РинатовичМинниханов Рустам НургалиевичБариев Марат МансуровичБарсил
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